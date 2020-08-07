ПФР в Севастополе: услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ

В ПФР в Севастополе отмечают: основная задача многофункциональных центров (МФЦ) — оказать услуги населению по месту жительства в режиме «одного окна», когда при обращении в МФЦ одновременно можно получить несколько государственных услуг от разных ведомств.

Перечень услуг, которые ПФР оказывает через многофункциональные центры, постоянно расширяется, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в офисах МФЦ в городе Севастополе граждане могут получить 14 государственных услуг Пенсионного фонда:

Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства. Выплата страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Установление страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат). Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста. Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете. Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в ФГИС ФРИ.

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