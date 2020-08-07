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ПФР в Севастополе: услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:06 07.08.2020

В ПФР в Севастополе отмечают: основная задача многофункциональных центров (МФЦ) — оказать услуги населению по месту жительства в режиме «одного окна», когда при обращении в МФЦ одновременно можно получить несколько государственных услуг от разных ведомств.

Перечень услуг, которые ПФР оказывает через многофункциональные центры, постоянно расширяется, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в офисах МФЦ в городе Севастополе граждане могут получить 14 государственных услуг Пенсионного фонда:

  1. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.
  2. Выплата страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
  3. Установление страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
  4. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
  5. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
  6. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.
  7. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
  8. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
  9. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
  10. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
  11. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
  12. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
  13. Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.
  14. Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в ФГИС ФРИ.
№ офисаАдрес офиса МФЦГрафик работыТелефон
№1г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10Пн-Вс: 08:00-20:0041-71-00
№2г. Севастополь, пр.Генерала Острякова, 15Пн-Вт, Чт-Пт: 08:00-18:00;
Ср: 10:00-20:00; Сб: 08:00-16:00		41-71-19
№3г. Севастополь, ул. Леваневского, 24Пн-Ср, Пт: 08:00-18:00;

Чт: 10:00-20:00;

Сб: 09:00 — 16:00

71-62-99
№4г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 64Пн-Ср: 09:00-18:00;

Чт: 11:00-20:00;

Пт-Сб: 09:00-18:00

41-05-00
№5г. Инкреман, ул. Умрихина, 1Вт-Сб: 09:00-18:0072-65-00
№6с. Орлиное, ул. Тюкова, 60АПн-Чт: 09:00-18:00;

Пт: 09:00-17:00

63-48-68
№7с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82Пн-Чт: 08:00-17:00;

Пт: 08:00-16:00

72-97-60
№8пгт. Кача, ул. Авиаторов, 9Вт-Пт: 08:00-17:00;

Сб: 09:00-16:45

73-71-13
№9г. Севастополь, Балаклава, ул. Новикова, 4Пн-Сб: 08:00-17:0041-71-29
№10г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, 6Пн: 11:00-20:00;

Вт-Сб: 09:00- -18:00

41-73-48

 

№11г. Севастополь, ул. Рабочая, 4Пн-Ср, Пт: 09:00-18:00;

Чт: 10:00-20:00; Сб: 09:00-17:00

41-78-66
№12г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 34Пн, Ср-Пт: 08:00-18:00;

Вт: 10:00-20:00; Сб: 08:00-16:00

41-77-94

ПФР в Севастополе: услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ

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