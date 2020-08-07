ПФР в Севастополе: услуги Пенсионного фонда можно получить в МФЦ

В ПФР в Севастополе отмечают: основная задача многофункциональных центров (МФЦ) — оказать услуги населению по месту жительства в режиме «одного окна», когда при обращении в МФЦ одновременно можно получить несколько государственных услуг от разных ведомств.
Перечень услуг, которые ПФР оказывает через многофункциональные центры, постоянно расширяется, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.
На сегодняшний день в офисах МФЦ в городе Севастополе граждане могут получить 14 государственных услуг Пенсионного фонда:
- Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства.
- Выплата страховой пенсии, накопительной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
- Установление страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
- Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
- Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.
- Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним.
- Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
- Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
- Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации.
- Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
- Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
- Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
- Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете.
- Прием заявлений для размещения сведений о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в ФГИС ФРИ.
|№ офиса
|Адрес офиса МФЦ
|График работы
|Телефон
|№1
|г. Севастополь, ул. Вокзальная, 10
|Пн-Вс: 08:00-20:00
|41-71-00
|№2
|г. Севастополь, пр.Генерала Острякова, 15
|Пн-Вт, Чт-Пт: 08:00-18:00;
Ср: 10:00-20:00; Сб: 08:00-16:00
|41-71-19
|№3
|г. Севастополь, ул. Леваневского, 24
|Пн-Ср, Пт: 08:00-18:00;
Чт: 10:00-20:00;
Сб: 09:00 — 16:00
|71-62-99
|№4
|г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда, 64
|Пн-Ср: 09:00-18:00;
Чт: 11:00-20:00;
Пт-Сб: 09:00-18:00
|41-05-00
|№5
|г. Инкреман, ул. Умрихина, 1
|Вт-Сб: 09:00-18:00
|72-65-00
|№6
|с. Орлиное, ул. Тюкова, 60А
|Пн-Чт: 09:00-18:00;
Пт: 09:00-17:00
|63-48-68
|№7
|с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82
|Пн-Чт: 08:00-17:00;
Пт: 08:00-16:00
|72-97-60
|№8
|пгт. Кача, ул. Авиаторов, 9
|Вт-Пт: 08:00-17:00;
Сб: 09:00-16:45
|73-71-13
|№9
|г. Севастополь, Балаклава, ул. Новикова, 4
|Пн-Сб: 08:00-17:00
|41-71-29
|№10
|г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, 6
|Пн: 11:00-20:00;
Вт-Сб: 09:00- -18:00
|41-73-48
|№11
|г. Севастополь, ул. Рабочая, 4
|Пн-Ср, Пт: 09:00-18:00;
Чт: 10:00-20:00; Сб: 09:00-17:00
|41-78-66
|№12
|г. Севастополь, ул. Павла Корчагина, 34
|Пн, Ср-Пт: 08:00-18:00;
Вт: 10:00-20:00; Сб: 08:00-16:00
|41-77-94
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