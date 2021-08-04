ПФР в Севастополе: владельцы сертификата на МСК! Воспользуйтесь услугами ПФР в электронном виде

В ПФР в Севастополе отмечают: средствами или частью средств материнского (семейного) капитала (МСК) можно распорядиться, подав заявление через Личный кабинет на портале госуслуг gosuslugi.ru или на сайте ПФР es.pfrf.ru.

Для подачи заявления необходимо быть зарегистрированным (получить учетную запись) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Регистрацию можно пройти на госуслугах, а подтвердить учетную запись в Севастополе можно в любой клиентской службе ПФР, в отделениях МФЦ или в банке РНКБ.

Как подать заявление на портале госуслуг

На главной странице госуслуг необходимо зайти в «Услуги», далее — в «Органы власти», выбрать «ПФР», зайти в раздел «Распоряжение материнским капиталом», в электронных услугах выбрать требуемый вид заявления о распоряжении средствами МСК, заполнить все необходимые поля формы и направить в ПФР.

Как подать заявление на сайте ПФР

В Личном кабинете на сайте ПФР необходимо выбрать «Электронные сервисы ПФР»/Материнский (семейный) капитал — МСК/Подать заявление о распоряжении средствами МСК, заполнить все необходимые поля формы и сформировать заявление.

Уведомления обо всех этапах прохождения заявления будут появляться в Личном кабинете.

Напомним, средства МСК можно использовать на установленные законом цели:

улучшение жилищных условий;

образование детей;

ежемесячную выплату на второго ребёнка до трёх лет семьям с низким доходом;

накопительную пенсию мамы;

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

МСК можно использовать полностью или частями на разные цели. В зависимости от цели МСК можно использовать сразу после рождения ребёнка или только спустя три года.

Сразу после рождения ребёнка МСК можно использовать на:

погашение долга и процентов по ипотеке;

первоначальный взнос по ипотеке;

дошкольное образование детей;

ежемесячную выплату на второго ребёнка до трёх лет семьям с низким доходом;

приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

На портале госуслуг в разделе «Выписка об остатке материнского капитала» и на сайте ПФР в разделе «Выписка из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» можно узнать остаток МСК. Ответ придёт через несколько минут в виде электронного документа с цифровой подписью.