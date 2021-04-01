ПФР в Севастополе: выплаты ко Дню Победы

В ПФР в Севастополе отмечают: в соответствии с Указом Президента РФ* инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы будет произведена ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Выплата распространяется также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике. Названная выплата приурочивается ко Дню Победы и будет осуществлена органами Пенсионного фонда в апреле 2021 года вместе с пенсией, — отмечают в пресс-службе ведомства.

*Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы»