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ПФР в Севастополе: выплаты ко Дню Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:00 01.04.2021

В ПФР в Севастополе отмечают: в соответствии с Указом Президента РФ* инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны  ко Дню Победы будет произведена ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Выплата распространяется также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике. Названная выплата приурочивается ко Дню Победы и будет осуществлена органами Пенсионного фонда в апреле 2021 года вместе с пенсией, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

*Указ Президента РФ от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы»

ПФР в Севастополе: выплаты ко Дню Победы

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