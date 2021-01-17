Пицца в Севастополе с доставкой на дом? «Вкусное место» поможет

Один из фактов «коронавирусного» 2020 года: мы открыли для себя все плюсы доставки продуктов на дом. Более того, существенно возросло и число тех, кто «от двери к двери» начал заказывать еду из ресторанов и кафе. И угадайте, какое блюдо оказалось самым популярным из категории «Приготовьте и привезите»? Пицца! В Севастополе в том числе.

Как дела обстоят в наступившем году? Да также! К хорошему быстро привыкаешь, и те, кто услугу «доставка на дом» освоил в полном объёме, привлекают в свои ряды всё больше «новобранцев». Впрочем, это и оправданно: пандемия хватку пока не ослабляет, так что по-прежнему многие действуют по принципу «Предупредить проще, чем лечить». Вы — любитель пиццы, но всё ещё в поисках самого простого способа заполучить без лишних усилий это блюдо к обеду-ужину (домой или в офис), на вечеринку, к празднику? Сдаём «явки-пароли»: доставка пиццы в Севастополе от кафе «Вкусное место» — самое простое решение вопроса. Выбираете из каталога подходящую, делаете заказ и в течение часа пиццу получаете.

Но… со сложностями всё-таки можно столкнуться — ассортимент пицц у «Вкусного места» большой… Позиций ни мало ни много, а чёртова дюжина! Выбрать, говорят знатоки, бывает непросто. Есть и классические варианты, как-то:

«Маргарита» – для тех, кто хочет пообедать дешево и вкусно;

«Пепперони» – кружочки острой колбасы пепперони с помидорами;

«Салями» – пицца с салями и помидорами, посыпанная ароматными приправами.

«Барбекю» – мясная пицца с салями, беконом и охотничьими колбасками.

«Цезарь» – рецепт по мотивам известного блюда: листки салата, курица, моцарелла и соус.

Для вегетарианцев, к слову, в том числе. Та же пицца «4 сыра», к примеру:

Так и нестандартные на первый взгляд, но не менее вкусные по сути своей:

«Морская» – пицца с кусочками лосося, мидиями, кольцами кальмара и креветками;

«Пацанская» – оригинальная и яркая рецептура с чесночным маслом, овощами и луком;

«Расколбас» – если Вы любитель мясных блюд, этот вариант окажется идеальным.

Или «Пивнушка»!!! Авторский рецепт, говорят севастопольские пицциолло, прекрасно подойдет для мужчин и любителей острого:

К слову, любители пиццы согласятся, что, когда речь заходит о выборе этого шедевра итальянской кухни, то размер имеет самое принципиально значение. Так вот: мастера «Вкусного места» этот момент учитывают — пиццу готовят не только на любой вкус, но и разного диаметра, рассчитывая на два-три человека, или большую компанию.

И! Во «Вкусном Месте» можно заказать не только пиццу, а и популярные виды фаст-фуда (бургеры, десерты, картофель фри, сырные палочки), блюда восточной кухни (роллы, суши, супы «Мисо» и «Том-ям», лапша), салаты и напитки. Это ли не повод пополнить когорту приверженцев доставки еды на дом?