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Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получится
иллюстрация: ponce_photography (pixabay.com)

Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получится

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 23:56 11.09.2020

А знаете ли вы, какое блюдо самое популярное в мире? Оказывается — пицца! По подсчётам экспертов, по всей планете ежедневно готовят и продают более 500 миллионов единиц этих «круглых лепёшек», покрытых разнообразными начинками и залитых сыром. Более того, с каждым годом эта цифра растёт! «Ковидный» 2020-й, к слову, добавил к рейтингу востребованности пиццы массу очков. А всё потому, что это блюдо одно из тех, которые во всех странах считаются самыми удобными в категории «на вынос». Процесс доставки блюда «от печи до клиента» отработан до мелочей, что, естественно, сыграло свою роль в период действия режима самоизоляции — пицца вышла на новый — что уж там… более масштабный — виток своей популярности.

Что по этому поводу говорят в Севастополе? А город живёт в ногу со всем миром! Здесь доставка пиццы на дом, а в рабочее время в офисы — самое распространённое пожелание горожан тогда, когда речь заходит о необходимости вкусно перекусить.

Какую пиццу предпочитают севастопольцы? А на этот вопрос однозначно и не ответишь: жителей Севастополя консервативными в этом плане точно не назовёшь. Классические варианты, говорят, конечно, хорошо, но и рецепты нестандартные — то, что надо.

И городские пиццайоло вызов принимают достойно. Так, к примеру, меню службы доставки еды Samurai с завидной регулярностью пополняется новыми предложениями в том, что касается пиццы. Наряду с традиционными «Маргаритой», «Неаполитанской», «4 сыра», «Гавайской», «Мясной», «Итальянской» и т.д. ежедневно к любителям вкусно поесть отправляются и в прямом и переносном смысле слова «горячие» новинки. В «премьерном»  листе последнего времени — пицца «Чиз-бургер», «Нью-Йорк», «Морская», «Микс», «4 сезона».

Какую же пиццу севастопольцы выбирают чаще всего? Всё-таки классику?

Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получится Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получится

Или таки соблазняются шедеврами с пометкой «new»?

Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получится Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получится

А вот с выбором, говорят севастопольцы, зачастую возникает проблема.

Мало того, что пара десятков предложенных вариантов заставляют мыслить по принципу «Хочу всё и сразу», так ещё знатоки Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получитсяпоговаривают, что на пиццу от Samurai «подсаживаешься».

Одной дело, как правило, не ограничивается: попробовал «вот только эту и всё» и… понеслось — хочется сравнить её с другой, третьей, четвёртой…

Результат? Из пятерых, единожды заказавших блюдо, четверо довольно быстро приобретают статус «профессиональный любитель» пиццы.

Впрочем, дело не только во вкусовых пристрастиях. Но и в том, что нестись за пиццей через весь город не доводится — она буквально сама «едет в руки» по месту требования и в чётко оговоренное время.

И факт о пицце напоследок: в мире существует более двух сотен рецептов этого блюда. А сколько их знаете вы? Уж точно гораздо меньше… Не это ли отличный повод заказать очередную пиццу, пополнив тем самым свою «копилку вкусов»?

Пиццу на дом или в офис в Севастополе? Тогда без Samurai обойтись не получится

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