Пик заражения коронавирусом в России? Прогнозы

Специалисты в сфере медицины в четверг, 23 апреля, представили
Главный врач центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков предположил, что Москва выйдет на плато к середине мая, остальные регионы чуть позже, и к началу июля ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. В перспективе, по мнению инфекциониста, новые случаи заражения станут единичными к концу августа.
В свою очередь, завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова считает, что пик заболеваемости придется на начало мая.
По мнению старшего научного сотрудника Молодежного НИИ СПбГЭТУ Артура Каримова, у страны есть шансы преодолеть распространение эпидемии за лето, если продлить самоизоляцию до 15 мая, и расширить принятые в некоторых регионах жесткие меры на все субъекты.
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