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Пилот Су-27, потерпевшего крушение в Черном море, найден. Скончался в больнице от переохлаждения
Фото: Airwar.ru

Пилот Су-27, потерпевшего крушение в Черном море, найден. Скончался в больнице от переохлаждения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 27.03.2020

Поисковая операция в Черном море завершена. Официальной сводки от Минобороны нет, однако известно, что пилот Су-27 погиб. Как сообщают Вести и RuNews24, пилот был найден еще вчера утром и поднят с воды. Вертолетом он был доставлен в одну из больниц Симферополя. Однако спасти летчика не удалось. Причина смерти – сильное переохлаждение. По мнению военных врачей, пилот провел в холодной воде слишком много времени, то, что он продержался больше получаса в ней — уже невероятно.

Напомним, самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов вечером (в 20:10) 25 марта. Тогда же началась масштабная поисковая операция. Ее проведение осложняли погодные условия. В течение дня 26 марта поступала противоречивая информация. Увы, финал истории — трагичный.

Пилот Су-27, потерпевшего крушение в Черном море, найден. Скончался в больнице от переохлаждения

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