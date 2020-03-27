Пилот Су-27, потерпевшего крушение в Черном море, найден. Скончался в больнице от переохлаждения

Поисковая операция в Черном море завершена. Официальной сводки от Минобороны нет, однако известно, что пилот Су-27 погиб. Как сообщают Вести и RuNews24 , пилот был найден еще вчера утром и поднят с воды. Вертолетом он был доставлен в одну из больниц Симферополя. Однако спасти летчика не удалось. Причина смерти – сильное переохлаждение. По мнению военных врачей, пилот провел в холодной воде слишком много времени, то, что он продержался больше получаса в ней — уже невероятно.

Напомним, самолет Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов вечером (в 20:10) 25 марта. Тогда же началась масштабная поисковая операция. Ее проведение осложняли погодные условия. В течение дня 26 марта поступала противоречивая информация. Увы, финал истории — трагичный.