Пицца — самая востребованная еда «на удалёнке». И крымчане её не готовят, а заказывают доставку

За последние два года число крымчан, перекочевавших из офисов «на удалёнку», выросло в разы. Как результат: у многих изменились привычки, связанные с кулинарными пристрастиями. Согласно опросам, значительное число тех, кто раньше питался «как попало», считают, что стали вести себя в этом плане лучше — получили возможность выбирать и продукты, и блюда.

Впрочем, готовить больше на собственных кухнях крымчане не стали. Так, доставка пиццы в Симферополе, по словам многих опрошенных, отличный вариант без лишних усилий вкусно и себя накормить, и свою семью. И — да: пицца — наиболее востребованная еда среди тех, кто трудится «на удалёнке», что вполне оправдано. Большое разнообразие рецептур — к примеру, в ассортименте сервиса по доставке еды Fidele пицц с разными начинками более трёх десятков! — позволяет подобрать блюдо «по настроению» и «по случаю». Причём сегодня это может быть как традиционная пицца, так и «экспериментальная», созданная для тех, кто жаждет новых вкусов.

Какие блюда ещё являются основными в рационе тех, кто в «пандемийный» период был вынужден распрощаться с работой в офисе и перейти «на удалёнку»? В топе:

роллы;

бургеры;

вторые блюда, и в частности — картофель «Фри» и куринные крылья в соусе.

Говоря о финансовой составляющей, связанной с едой на заказ, большинство из тех, кто прибегает к такой услуге постоянно, уверяют — обходится не дороже, чем «самостоятельная готовка». При этом несомненный плюс — экономия времени. Как на походах по магазинам, так и и на стоянии у плиты. В частности и тогда, когда речь о торжественных поводах — в Симферополе доставка праздничных наборов также пользуется популярностью.

И ещё: эксперты уверены, что за доставкой еды в офисы и домой — будущее. Говорят, это едва ли не единственный способ «разгрузить» себя, освободив себе пару-тройку часов свободного времени в сутках. Ни это ли мечта многих из нас, буквально разрывающихся между работой, беготнёй по магазинам за «чем-нибудь вкусненьким» и времяпрепровождением за кухонными столами?

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