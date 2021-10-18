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Пять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартир

Пять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 18.10.2021

В ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» вручены ключи от служебных квартир пяти медицинским работникам. Служебное жильё на период занимаемой должности получили врач-эндоскопист, врач-психиатр и трое фельдшеров скорой медицинской помощи. Четверо медиков приехали в Крым из других регионов страны. Один молодой специалист трудоустроен после завершения обучения по целевому договору.

Новые двух- и однокомнатные квартиры, расположенные в новом жилищном комплексе «Жигулина роща», полностью готовы к заселению – сделан косметический ремонт, поклеены обои, есть линолеум, сантехническое оборудование. Обеспечены комфортные условия проживания для медицинских работников.

Предоставление служебного жилья является значительной мерой социальной поддержки сотрудников учреждений здравоохранения. Напомним, что устранение кадрового дефицита является главной целью регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций Республики Крым квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение», а также одной из задач региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Крым на 2021-2025 годы».

Пять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартир Пять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартир Пять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартир Пять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартирПять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартир

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Пять сотрудников скорой медицинской помощи в Крыму получили ключи от служебных квартир

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