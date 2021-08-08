Пламегаситель или катализатор? Когда нужно сделать выбор

Вопрос — не праздный. Им задаются многие автолюбители, тем более, когда речь идёт о корейских машинах, катализаторы которых «сыпятся в крошку» буквально на третьем году эксплуатации, тогда как стоимость новых «катов» весьма и весьма велика. Разумеется, споры вокруг целесообразности замены катализатора на пламегаситель ведутся. Приводятся доводы как «за», так и «против». Однако, всё большее число экспертов советуют «приказавший долго жить» катализатор всё-таки менять на пламегаситель.

Делать это стоит, в первую очередь, беря во внимание функциональность. Говорят, он точно прослужит дольше, чем «кат», купленный взамен «умершему». Во-вторых, исходя из соображений экономии. Простой пример: официальный дилер, если к нему прибудет какой-нибудь «Chevrolet» с «убитым» катализатором, потребует за новый порядка 100 тысяч рублей. Дороговато? Да, тем более, если сравнить сумму с ценой пламегасителя. А она, опираясь на данные компании Catanet, которая занимается производством, продажей, а также установкой выхлопных систем https://catanet.ru/product-category/plamegasiteli/, варьируется (в зависимости от модели) от 1000 до 1600 рублей. Ну плюс ещё 3-5 тысяч рублей возьмут мастера за работу по замене детали, но разница же в любом случае колоссальная! А эффект в том, что касается работоспособности авто, по большому счёту, тот же…

Плюсы установки пламегасителя

И существенных плюсов, когда катализатор меняют на пламегаситель, считают специалисты, больше, чем минусов:

по стоимости уже поговорили, но здесь необходимо провести параллель со сроками эксплуатации. При стоимости пламегасителя (вместе с установкой) около 5-7 тысяч рублей, он будет в рабочем состоянии, если не произойдёт каких-либо форс-мажоров, в течение 5-10 лет. Катализатор даже при средней нагрузке на автомобиль столько не прослужит — и почему он тогда так дорого стоит, а?

при смене катализатора на пламегаситель появится возможность перейти с дорогого 95-го бензина на менее дорогой 92-й.

многие автовладельцы уверяют, что с пламегасителем машина ведёт себя «резвее», чем с катализатором. Субъективно, конечно, но так считают 65% владельцев авто, прошедших такую «операцию» — двигателю, дескать, проще проталкивать выхлопные газы.

машина с пламегасителем будет «есть» меньше. Пояснение здесь простое: мотор работает легче — газы, не встречаясь с сотами катализатора, идут напрямую, а значит расход топлива уменьшается;

в целом сократятся расходы на эксплуатацию ТС.

Минусы установки пламегасителя

А он в данной ситуации… в общем-то… один — экологическая составляющая. Ликбез: катализатор (каталитический нейтрализатор) — это, по сути своей, фильтр, который призван очищать выхлопные газы от всевозможных вредных веществ, прежде чем выдать их «наружу». Пламегасители, естественно, этому «не обучены».

Это первоочередной момент для вас сейчас, а в кошельке водятся лишние десятки тысяч рублей? Тогда ответ на поставленный выше вопрос — «Пламегаситель или катализатор?» — будет, наверное, риторическим.

Если же переплачивать пока не готовы — делайте выбор в пользу первого варианта. Но обязательно прислушайтесь к советам специалистов:

приобретать пламегаситель стоит только в специализированных магазинах. Это гарантия качества, плюс — удастся подобрать максимально подходящее устройство.

устанавливать устройства также должны специалисты, ориентированные на оказание таких услуг. В частности, потому, что для проведение «операции» необходимо соответствующее оборудование, а в ряде случаев доводится перенастраивать компьютер автомобиля, а далеко не все «гаражные мастера» знают тонкости этого процесса.