Планов-громадье. На западе Крыма появится новый курортный город

В планах властей Крыма — возведение нового курортного города на западе Крыма. Об этом сообщил вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов. Подробностей он не уточнил: ни сроков, ни конкретного места, ни обоснования необходимости.

Сейчас под руководством Марата Хуснуллина и главы республики рассматриваем и в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму, — лишь сказал Кабанов в эфире проекта «На крючке».

Предполагается, что за счет государства к месту строительства города будут подведены коммуникации, а возведением зданий займутся инвесторы.

С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство, а что – инвестор, – пояснил крымский вице-премьер.

Вероятно, речь идет о возведении т.н. «Новой Евпатории» — туристического кластера между Саками и Евпаторией. Ожидается, что он сможет принимать до 40 тысяч туристов в год. На его территории будут расположены все виды отелей и прочие рекреационные, развлекательные объекты.