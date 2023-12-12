Пластические операции в одной из клиник Севастополя привели к уголовному делу

Следователями Севастополя возбуждено уголовное дело по факту получения травм жительницей Москвы в результате проведения ей пластических операций. Речь идет о ч.1. ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»). Таков итог предварительной проверки Следственного комитета.

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, пациентка из столицы обратилась за услугами пластической хирургии в частную медицинскую клинику Севастополя, где ей были проведены операции, по результатам которых ее состояние здоровья значительно ухудшилось, — сообщили в Следкоме.

В рамках расследования уголовного дела севастопольские следователи изучают обстоятельства и качество проведения операций, наличие разрешительных документов на таковой вид деятельности у клиники. Также будет дана оценка действиям медперсонала, уже назначены соответствующие экспертизы.