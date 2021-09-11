Пластиковые окна не теряют актуальности: на пике моды профиль KBE

Секрет того, что пластиковые окна остаются востребованными уже на протяжении нескольких десятков лет, прост: технологии не стоят на месте. Современные стеклопакеты не только прочные и стильные, но и экологичные, они не только сохраняют тепло и не пропускают шум, но и равномерно распределяют свет, обеспечивают индивидуальный дизайн, свой «характер» помещений.

Одна из модных новинок на нашем рынке – профиль KBE. Узнать больше о новых технологиях можно на портале https://astal.in.ua/, где собран максимум информации, доступны функции заказа ремонтных и строительных работ (и не только связанных с установкой окон). Здесь же в режиме онлайн можно бесплатно вызвать замерщика и получить профессиональную консультацию. Ну а на вопрос, что такое настоящее немецкое качество, можно дать ответ прямо сейчас.

Преимущества профиля KBE

Итак, плюсы и отличительные черты профиля KBE:

демократичная цена,

экологичность,

герметичность,

устойчивость к атмосферным, химическим и механическим воздействиям,

высокая ударная вязкость при низких температурах,

повышенное теплосбережение,

высокий коэффициент шумоизоляции,

пожарная безопасность,

температурный диапазон беспроблемной эксплуатации от «минус» 60 до «плюс» 75 по Цельсию,

вариативность форм (арочные, круглые, трапециевидные, прямоугольные), индивидуальный дизайн,

широкий ассортимент (толщина стеклопакета – от 34 до 56 мм, количеством внутренних камер от 3 до 7, монтажная глубина от 58 до 88 мм),

длительный срок эксплуатации (до 40 лет).

Достаточно поводов для того, чтобы посетить портал astal.in.ua? Добавим к этому профессионализм мастеров компании «Астал», гарантию качества (на 25 лет, кстати), только импортные комплектующие и немецкое оборудование.

Про цены уже упоминали? Не забудьте о скидках и возможности оформления в рассрочку. А еще дополнительные, но необходимые москитные сетки, горизонтальные жалюзи, оконные наружные козырьки.

Как устанавливают новые окна?

Процесс «упакован» в три этапа:

работа замерщика,

согласование цены и оформление договора,

демонтаж старых окон и монтаж новых – качественных и современных.

Примеры с фотографиями и отзывами – здесь же, на сайте. Важно помнить: все эксплуатационные характеристики «отработают» на 100% только при правильной установке. Монтажные работы проводятся точно и в срок, их итогом становятся соответствующий акт, отличное настроение заказчика, окна, соответствующие всем критериям настоящего немецкого качества.