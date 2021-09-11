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Пластиковые окна не теряют актуальности: на пике моды профиль KBE
иллюстрация: astal.in.ua

Пластиковые окна не теряют актуальности: на пике моды профиль KBE

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 18:07 11.09.2021

Секрет того, что пластиковые окна остаются востребованными уже на протяжении нескольких десятков лет, прост: технологии не стоят на месте. Современные стеклопакеты не только прочные и стильные, но и экологичные, они не только сохраняют тепло и не пропускают шум, но и равномерно распределяют свет, обеспечивают индивидуальный дизайн, свой «характер» помещений.

Одна из модных новинок на нашем рынке – профиль KBE. Узнать больше о новых технологиях можно на портале https://astal.in.ua/, где собран максимум информации, доступны функции заказа ремонтных и строительных работ (и не только связанных с установкой окон). Здесь же в режиме онлайн можно бесплатно вызвать замерщика и получить профессиональную консультацию. Ну а на вопрос, что такое настоящее немецкое качество, можно дать ответ прямо сейчас.

Преимущества профиля KBE

Итак, плюсы и отличительные черты профиля KBE:

  • демократичная цена,
  • экологичность,
  • герметичность,
  • устойчивость к атмосферным, химическим и механическим воздействиям,
  • высокая ударная вязкость при низких температурах,
  • повышенное теплосбережение,
  • высокий коэффициент шумоизоляции,
  • пожарная безопасность,
  • температурный диапазон беспроблемной эксплуатации от «минус» 60 до «плюс» 75 по Цельсию,
  • вариативность форм (арочные, круглые, трапециевидные, прямоугольные), индивидуальный дизайн,
  • широкий ассортимент (толщина стеклопакета – от 34 до 56 мм, количеством внутренних камер от 3 до 7, монтажная глубина от 58 до 88 мм),
  • длительный срок эксплуатации (до 40 лет).
Пластиковые окна не теряют актуальности: на пике моды профиль KBE

иллюстрация: astal.in.ua

Достаточно поводов для того, чтобы посетить портал astal.in.ua? Добавим к этому профессионализм мастеров компании «Астал», гарантию качества (на 25 лет, кстати), только импортные комплектующие и немецкое оборудование.

Про цены уже упоминали? Не забудьте о скидках и возможности оформления в рассрочку. А еще дополнительные, но необходимые москитные сетки, горизонтальные жалюзи, оконные наружные козырьки.

Как устанавливают новые окна?

Процесс «упакован» в три этапа:

  • работа замерщика,
  • согласование цены и оформление договора,
  • демонтаж старых окон и монтаж новых – качественных и современных.

Примеры с фотографиями и отзывами – здесь же, на сайте. Важно помнить: все эксплуатационные характеристики «отработают» на 100% только при правильной установке. Монтажные работы проводятся точно и в срок, их итогом становятся соответствующий акт, отличное настроение заказчика, окна, соответствующие всем критериям настоящего немецкого качества.

Пластиковые окна не теряют актуальности: на пике моды профиль KBE

иллюстрация: astal.in.ua

Пластиковые окна не теряют актуальности: на пике моды профиль KBE

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