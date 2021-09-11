Пластиковые окна не теряют актуальности: на пике моды профиль KBE

Секрет того, что пластиковые окна остаются востребованными уже на протяжении нескольких десятков лет, прост: технологии не стоят на месте. Современные стеклопакеты не только прочные и стильные, но и экологичные, они не только сохраняют тепло и не пропускают шум, но и равномерно распределяют свет, обеспечивают индивидуальный дизайн, свой «характер» помещений.
Одна из модных новинок на нашем рынке – профиль KBE. Узнать больше о новых технологиях можно на портале https://astal.in.ua/, где собран максимум информации, доступны функции заказа ремонтных и строительных работ (и не только связанных с установкой окон). Здесь же в режиме онлайн можно бесплатно вызвать замерщика и получить профессиональную консультацию. Ну а на вопрос, что такое настоящее немецкое качество, можно дать ответ прямо сейчас.
Преимущества профиля KBE
Итак, плюсы и отличительные черты профиля KBE:
- демократичная цена,
- экологичность,
- герметичность,
- устойчивость к атмосферным, химическим и механическим воздействиям,
- высокая ударная вязкость при низких температурах,
- повышенное теплосбережение,
- высокий коэффициент шумоизоляции,
- пожарная безопасность,
- температурный диапазон беспроблемной эксплуатации от «минус» 60 до «плюс» 75 по Цельсию,
- вариативность форм (арочные, круглые, трапециевидные, прямоугольные), индивидуальный дизайн,
- широкий ассортимент (толщина стеклопакета – от 34 до 56 мм, количеством внутренних камер от 3 до 7, монтажная глубина от 58 до 88 мм),
- длительный срок эксплуатации (до 40 лет).
Достаточно поводов для того, чтобы посетить портал astal.in.ua? Добавим к этому профессионализм мастеров компании «Астал», гарантию качества (на 25 лет, кстати), только импортные комплектующие и немецкое оборудование.
Про цены уже упоминали? Не забудьте о скидках и возможности оформления в рассрочку. А еще дополнительные, но необходимые москитные сетки, горизонтальные жалюзи, оконные наружные козырьки.
Как устанавливают новые окна?
Процесс «упакован» в три этапа:
- работа замерщика,
- согласование цены и оформление договора,
- демонтаж старых окон и монтаж новых – качественных и современных.
Примеры с фотографиями и отзывами – здесь же, на сайте. Важно помнить: все эксплуатационные характеристики «отработают» на 100% только при правильной установке. Монтажные работы проводятся точно и в срок, их итогом становятся соответствующий акт, отличное настроение заказчика, окна, соответствующие всем критериям настоящего немецкого качества.
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