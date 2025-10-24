Платформа обратной связи (ПОС) от Росреестра — что нужно знать

Платформа обратной связи (ПОС) от Росреестра делает процесс взаимодействия с государственным органом более доступным и оперативным. Это позволяет гражданам и юридическим лицам легко обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Росреестра и получать обратную связь.

Как воспользоваться ПОС:

посетите официальный сайт Росреестра.

Перейдите во вкладку «Госуслуги. Решаем вместе» или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого доступа:

авторизуйтесь через Единую Портальную Государственных Услуг (ЕПГУ).

нажмите кнопку «Написать».

кратко опишите свою проблему или предложение, обязательно выбрав соответствующую категорию обращения.

отправьте сообщение в ведомство.

После того, как ведомство предоставит ответ на ваше обращение, у вас будет возможность оценить его по пятибалльной шкале, что поможет улучшать качество оказываемых услуг и делает процесс взаимодействия с государственными структурами более прозрачным и ориентированным на потребности граждан, — цитирует пресс-служба руководителя Управления Олесю Калинкину.

