Платформа обратной связи (ПОС) от Росреестра — что нужно знать

Платформа обратной связи (ПОС) от Росреестра делает процесс взаимодействия с государственным органом более доступным и оперативным. Это позволяет гражданам и юридическим лицам легко обращаться по вопросам, входящим в компетенцию Росреестра и получать обратную связь.
Как воспользоваться ПОС:
- посетите официальный сайт Росреестра.
Перейдите во вкладку «Госуслуги. Решаем вместе» или воспользуйтесь QR-кодом для быстрого доступа:
- авторизуйтесь через Единую Портальную Государственных Услуг (ЕПГУ).
- нажмите кнопку «Написать».
- кратко опишите свою проблему или предложение, обязательно выбрав соответствующую категорию обращения.
- отправьте сообщение в ведомство.
После того, как ведомство предоставит ответ на ваше обращение, у вас будет возможность оценить его по пятибалльной шкале, что поможет улучшать качество оказываемых услуг и делает процесс взаимодействия с государственными структурами более прозрачным и ориентированным на потребности граждан, — цитирует пресс-служба руководителя Управления Олесю Калинкину.
