Платная раскрутка канала YouTube — что нужно знать, чтобы решить задачу

Видеохостинг YouTube, созданный в 2005 году, к 2020-му умудрился совершить невозможное — не только стал популярнейшей площадкой, связанной с хранением и показом видео, но и проектом, на котором «делают деньги» (и нередко — большие) пользователи со всего мира. Надо ли говорить, что эти два момента — и себя показать, и кошелёк пополнить — приводят буквально к ажиотажному спросу «на вход» в сообщество «ютуберов»? И, естественно, каждый первый, заходя на YouTube, свято верит в чудо. В то, что первый же «ролик» сделает его звездой площадки, а дальше всё пойдёт по накатанной и только по восходящей — к славе, деньгам и безоблачной жизни.

Что тут сказать… Да, действительно, нередко бывает, что дебютный же сюжет выходит в топ по просмотрам. Но специалисты разочаровывают: мгновенная популярность чаще всего бывает такой же сиюминутной, ведь объемы размещаемого видео настолько велики, что каждую минуту появляются очередные шедевры видеотворчества, в мгновении ока смещая на задворки хостинга предыдущие. Именно поэтому эксперты рекомендуют тем, кто надеется надолго закрепиться на YouTube и стать по-настоящему успешным его «адептом», относиться к делу со всей серьёзностью. В первую очередь в том, что касается продвижения канала — пускать на самотёк реализацию этой задачи категорически не рекомендуется.

Что же нужно знать, чтобы процесс раскрутки канала не превратить в долгоиграющий и уж… тем более… не сделать его мучительным, но бесполезным? Хорошая новость в том, что алгоритм действий давно уже отработан и проверен на практике. Более того, вовсе необязательно прорываться через тернии к звёздам самостоятельно. Да, это будет стоит денег (цель, правда, в данном случае точно оправдывает средства), но сегодня эффективнее платной раскрутки канала YouTube, проводимой специалистами — https://doctorsmm.com, пока ещё никто ничего не придумал. Если, конечно, речь идёт об относительно быстром старте, а не о желании долго и упорно добиваться всего опытом проб и неизбежных при этом ошибок.

Платная раскрутка YouTube-канала

На каких принципах держится платная раскрутка на YouTube? Суть… в общем-то… сведена к одному моменту: чтобы продвинуть канал, необходимо рассказать о нём буквально каждому встречному поперечному. И вот вам истина: пользователи охотнее интересуются новым проектом, если им уже заинтересовались другие. Потому, основа платной раскрутки канала — покупка подписчиков, лайков и просмотров видео. А лучше — всё сразу и одновременно.

К основным платным методам раскрутки проекта на YouTube также относятся:

Реклама канала на других каналах видеохостинга;

Реклама канала через платные сервисы вроде Google AdWords или Яндекс;

или Яндекс; Сотрудничество с пиар-компаниями.

Все эти способы имеют, как преимущества, так и недостатки, но в любом случае при грамотном подходе они приносят результаты.

Как это делается? Главное, что нужно учесть — услуги стоит заказывать только у проверенных компаний, отвечающих за свои действия и гарантирующих результат своей работы. Увы и ах, но мошенников в этом деле пруд пруди, так что к подбору специалистов необходимо подходить крайне скрупулёзно. Только в таком случае можно рассчитывать, что будет проведён по-настоящему эффективный комплекс работ, связанный с раскруткой канала, который приведёт к его узнаваемости и органическому приросту показателей активности, а не к бану.

Преимущества платной раскрутки

Для перфекционистов, предпочитающих всё делать исключительно по правилам «одинокого воина», отметим: несомненно можно заморочиться и пуститься во все тяжкие, пытаясь самостоятельно поставить канала на ноги с нуля, не прибегая к помощи со стороны. Но… существует ряд преимуществ, которые дают платной раскрутке фору, главное из которых — возможность быстро стартовать.

И это важно, ведь, по статистике, если канал в течение полугода не дал о себе знать на более-менее обширную аудиторию, то он начинает терять шансы на успех. Во многом, в частности, и потому, что большинство авторов разочаровываются в задумке, не видя результатов.

Было бы что раскручивать…

Насколько эффективной может быть платная раскрутка канала на YouTube? А вот тут сейчас удивим тех, кто считает, что деньги решают всё. Не всё! Привести на проект изначальных подписчиков и смотивировать их просматривать видео — это одно. Совсем другое удержать их надолго, да так, чтобы включилось то самое «сарафанное радио» и информация о канале передавалась из «уст в уста», а с каждой ссылкой его аудитория увеличивалась многократно.

Что нужно для этого? Всё просто и сложно одновременно. Контент — вот, что стоит во главе угла. Качественный и уникальный, созданный по определённым правилам, интересный и полезный. Уже есть таковой? Значит платная раскрутка показана и помощь специалистов в продвижении канала будет максимально эффективной. Но только, если они мастера своего дела, помните?