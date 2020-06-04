Плетёная мебель: почему лучший выбор — искусственный ротанг

Сегодня плетёная мебель на пике популярности и востребованности. Как результат, на рынке предложений, связанных с такого рода деталями интерьера, хоть отбавляй. Как говорится — на любой вкус и кошелёк. И в чём здесь проблема — спросите вы? Как всегда при богатстве ассортимента: определиться с выбором, да ещё и не прогадать, бывает очень непросто. На первый взгляд, конечно, всё просто: понравились кресла, диваны, стулья, столы — покупай. Но! «Плетёнка» требует особого к себе отношения, как при покупке, так и в последующей эксплуатации. Что же нужно знать о плетёной мебели, чтобы не прогадать с выбором? Отметим несколько основных моментов.

Плетёная мебель изготавливается как из натуральных материалов, так и из искусственных. В первом случае речь идёт о производстве из ротанга, бамбука, сизаля, тростника, водного гиацинта, манильской пеньки, ивовой лозы. Во втором: мебель создаётся из различных полимерных соединений, и в частности из так называемого искусственного ротанга — ТУТ, качество которого оценили и признали многие ведущие мебельные бренды мира.

Какой же мебели — из натуральных или из искусственных материалов — отдать предпочтение? На самом деле, именно на решении этого единственного вопроса и стоит основывать свой выбор «плетёнки». Здесь главное сознаться себе честно — а готовы ли вы будете ухаживать за мебелью «naturel» со всей той отдачей, которую она потребует, а заодно и терпеть её капризную сущность? Да, да… Увы и ах, но при всех своих плюсах тот же натуральный ротанг имеет массу минусов, которые зачастую становятся настоящей головной болью для владельцев таких предметов интерьера. Так, к преимуществам можно отнести: экологичность, легкость и красивую изящность ротанга. Минусов же куда больше:

Нулевая водостойкость — мебель из натурального ротанга любит исключительно сухие помещения. От воздействия влаги разбухает, так что, если вы планируете «поселить» её под открытым небом на даче, будьте готовы самоотверженно спасать её от самого лёгкого дождя.

«Но она же лёгкая!» — скажете вы, так что переносить мебель туда-обратно труда не составит! Так, конечно. Но лёгкость ротанга из плюса в мгновении ока превращается в минус, когда речь заходит о сильном ветре. Тут, как говорится, без комментариев…

А ещё мебель из натурального ротанга — вещь хрупкая. Специалисты отмечают, что выдерживает она до 100 кг веса, а попытка сесть на неё с размаху в большинстве случаев завершается плачевно.

Мебель из натурального ротанга требует к себе особого отношения и в том, что касается условий хранения. Слишком жарко или сухо будет в помещении — рассохнется, слишком влажно — разбухнет или покроется плесенью вперемешку с грибком. Да и на перепады температуры натуральный ротанг реагирует плохо. Как и на прямые солнечные лучи — ультрафиолет ротанг быстро обесцвечивает.

Ну и, конечно, натуральный ротанг, выращенный в Индонезии и Малайзии, где и делают лучшую ротанговую мебель, — удовольствие весьма дорогое.

Много минусов у мебели из натурального ротанга, тогда как плюсов всего три? Справедливости ради — да… Именно поэтому всё чаще рачительные хозяева, ценящие не только красоту и возможность похвастаться «дорогими игрушками», но и комфорт в использовании, при выборе плетёной мебели отдают предпочтение ротангу искусственному.

Причины тому: его податливость, что позволяет мастерам создавать разнообразные и зачастую уникальные предметы интерьера, а также его исключительные эксплуатационные качества — мебель из искусственного ротанга весьма долговечна, не требует особого ухода, не восприимчива к плесени и грибковым заболеваниям, не боится влаги, температурных колебаний и стойко переносит солнечные атаки.

А ещё — за счёт того, что каркасы мебели из искусственного ротанга делают, как правило, из дерева или алюминия — такие изделия отличаются завидной прочностью.

Ну и последний аргумент, который заявляют специалисты, говоря о плетёной мебели из искусственного ротанга — её более чем адекватная стоимость при большом разнообразии дизайнерских решений, доступных для выбора.