Пляж «Ривьера» в Сочи соответствует мировым требованиям безопасности

Обновлённый пляж «Ривьера» давно завоевал устойчиво высокий рейтинг среди своих гостей и экспертов туриндустрии. Для комфортного и безмятежного отдыха, благодаря ГК «Метрополис», здесь созданы все условия: модернизированы устаревшие коммуникации, обустроена инфраструктура для маломобильных граждан, разбиты различные зоны рекреации. И чтобы ничто не могло омрачить отдых, вопросы безопасности жизни и здоровья отдыхающих на объекте проработаны по всем мировым стандартам. Это касается, как устойчивых правил, так и требований, которые диктует время.

Антивирусная безопасность

Каждое утро пляж «Ривьера» встречает своих гостей благоустроенной чистой территорией, широкой прибрежной полосой, а также комфортабельной пляжной мебелью — шезлонгами и бунгало. Однако ещё до первых посетителей здесь уже начинает кипеть работа. Служба сервиса готовит пляжный инвентарь к приёму, идёт санитарная обработка. Помимо общепринятых стандартов чистоты, особое внимание в эпоху пандемии здесь уделяют антиковидным мерам.

Наши сотрудники проводят санитарную обработку всего оборудования: от шезлонгов, матрасов, зонтиков, заканчивая бунгало и всего инвентаря, которым могут пользоваться гости, взяв его в аренду, — рассказывает сервис-менеджер пляжа «Ривьера» Владислав Расторгуев.

Учитывая требования Роспотребнадзора, санитарную обработку проводят строго с помощью специальных средств и антисептиков.

Обработка оборудования происходит утром и непосредственно перед тем, как выдать инвентарь гостю. Также ежедневно мы меняем все чехлы на подушках и матрасах. Использованные предметы отправляются на обязательную чистку, — пояснил сервис-менеджер пляжа «Ривьера» Владислав Расторгуев.

Помимо этого, весь персонал регулярно проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции, либо имеет сертификат вакцинации.

Антитеррористическая безопасность и общественный порядок

Ежегодно перед началом купального сезона каждый пляж в Сочи на предмет соответствия требованиям безопасности проверяет специальная межведомственная комиссия. Обязательными пунктами для получения паспорта готовности является наличие технических средств защиты: камер уличного наблюдения, а также тревожных кнопок сигнализации. Получает оценку экспертов и группа быстрого реагирования, в которую входят специалисты охранных организаций.

В числе объектов, открытых для купания на курорте в 2021 году, пляж «Ривьера» также занял лидирующие позиции, как один из самых защищённых.

Ежедневно зона отдыха находится под надзором. Сотрудники лицензированного охранного предприятия, следят за общественным порядком в круглосуточном режиме, как по камерам видеонаблюдения, так и в ходе непрерывного патрулирования территории. В мониторинг входят все объекты набережной «Ривьера» — променад вдоль моря, пляж, сквер в верхней части, смотровая площадка и закатный амфитеатр.

Охрана на объекте следит, чтобы был порядок, чтобы гости отдыхали и им никто не мешал. Для оперативного реагирования у нас налажена связь по рации. То есть каждый сотрудник сервиса из любой точки может подать сигнал охране, — сообщил старший охранник набережной «Ривьера» Хызыр Байрамуков.

Также, чтобы уж точно ни о чём не волноваться, на пляже есть специальная камера хранения, которой может воспользоваться любой гость. Объект находится под надзором и располагается рядом с главной стойкой сервиса.

Немаловажным фактором, также подтверждающим безопасность зоны отдыха, является экологический сертификат качества «Голубой флаг». В этом году пляж «Ривьера» вновь получил знак отличия. Ежегодно он присуждается тем территориям, где чистота береговой линии и морской воды, а также защищённость и доступность объекта, отвечают всем стандартам мирового качества. Премия присуждается на один сезон и может быть отозвана в любой момент, если экспертный совет найдёт несоответствия заявленным высоким требованиям.