Пляжи Судака и Евпатории объединяют… замечания по чистоте и сансостоянию

Министерство курортов и туризма РК сегодня проверило 58 пляжей: 20 – в Судаке, Новом свете и Солнечной долине, 38 – в Евпатории и Заозерном.

Проверяя состояние пляжей в Судаке, представители министерства обратили внимание на санитарное состояние набережной, которая нуждается в мойке гранитной поверхности и более тщательной уборке, что было поставлено на контроль администрации города. Также отмечена недобросовестная работа регионального оператора по вывозу бытового мусора, как в городе, так и в прилегающих поселках. Указанные проблемные вопросы, влияющие на туристическую привлекательность курортного региона, будут доведены до руководства Республики Крым с целью недопущения их повторения, — рассказали в минкурортов РК.

В Евпатории часть нарушений была устранена пользователями пляжа в ходе проверки. Большинство пляжей оборудованы для комфортного пользования туристов и жителей Крыма с ограниченными возможностями. Для их передвижения предусмотрены отдельные спуски к воде и установлены туалеты с возможностью заезда в них по специальной дорожке с поручнями.

Проведен мониторинг прибрежной части, прилегающей к официальным пляжами. Есть территории, не соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Глава администрации Евпатории Роман Тихончук взял проблему на контроль, обязавшись проработать вопрос дополнительной уборки незакрепленных пляжных территорий своими силами, — отметили в минкурортов.

Ежедневный мониторинг крымский пляжей продолжается.

Фото: минкурортов РК.