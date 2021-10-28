Плюсы и минусы детских игровых комнат

Сейчас существует целая индустрия развлечений для детей любого возраста. Особенно популярными стали игровые детские комнаты. Такие можно повстречать практически в каждом развлекательном торговом центре. Как правило, дети с удовольствием проводят там время.

Преимущества игровых комнат для детей

Их насчитывается достаточно много:

здесь множество развлечений для детей, среди которых батуты, футбол настольный

у родителей есть возможность оставить ребенка с аниматорами, а самим посидеть в кафе или же пройтись по магазинам;

в некоторых детских развлекательных комплексах работают дневные лагеря, где также, ребенка можно оставить хоть на весь день и быть уверенным в его безопасности;

также, в отдельных игровых, предоставляет свои услуги няня, что удобно, если взрослым срочно нужно отлучиться по делам, а ребенка совершенно не на кого оставить;

в больших развлекательных детских комплексах часто отмечают дни рождения малышей, что очень удобно для родителей. Для небольшой компании можно заказать столик, а если же гостей будет много, то и банкетный зал, который работники комплекса украсят по желанию клиента. Здесь же помогут определится с праздничным меню (также, есть специальное детское меню), заказать торт, организовать праздничное поздравление от аниматоров и т.д. Ко всему этому, не домой, а именно на нейтральную территорию будет комфортнее пригласить друзей ребенка, если сами родители между собой мало знакомы;

поход в игровую комнату станет замечательной альтернативой сидению ребенка дома перед телевизором или телефоном;

здесь малыш может развивать свои коммуникативные навыки, заводя новые знакомства с другими детьми;

физическая активность тоже будет полезной для ребенка.

Недостатки детских игровых комнат

Несмотря на большое количество плюсов от времяпровождения в игровой комнате, можно столкнуться и с недостатками, среди которых цены на услуги таких заведений, — частое посещение окажется не всем по карману. Но по праздникам можно и побаловать свое чадо.

Также, всегда есть риск, что ребенок может получить травму на одном из аттракционов, но не факт, что получится добиться финансовой или моральной компенсации за полученный ущерб.

На площадках, в большинстве случаев, окажутся дети разного возраста и старшие могут обидеть младших.

Еще одним минусом может стать некомпетентность персонала, который не досмотрел за ребенком и в результате малыш получит какую-то травму, случайно проглотит мелкую деталь или же вообще незаметно покинет территорию игровой комнаты.

Перед посещением игровой комнаты лучше заранее выяснить, безопасны ли аттракционы, квалифицированный ли персонал, есть ли на территории видеокамеры и т.п.