Плохо выглядите на фото в паспорте? Не расстраивайтесь — теперь у всех будет та же проблема

Вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Одно из главных новшеств — уточненные требования к фотографии на паспорт. Также, сообщает Российская газета , изменились форма заявления и реквизиты госпошлин. И появилась возможность оформить на период изготовления паспорта временное удостоверение личности. Но самое главное — это все-таки более жесткие требования к фотографиям на паспорт. Так, в регламенте запретили любую, даже самую минимальную обработку и ретушь фото.

Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого, — указывается в регламенте.

Нельзя впредь приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено. Но при двух условиях.

Можно фотографироваться только в очках без тонированных стекол. Кроме того, оправа не должна закрывать глаза.

Еще важный пункт — запрет на фотографии в форменной одежде. Такой прием, кстати, любят использовать аферисты.

Согласно административному регламенту МВД фотография в паспорте гражданина РФ должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления». При этом фото может быть черно-белым или цветным. Изображение лица должно быть в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей. На фото человек изображается строго анфас и смотрит прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом. А вот глаза, напротив, должны быть открыты и не заслоняться волосами.

Нельзя фотографироваться также в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица. «На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80 процентов кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней», — говорится в регламенте. Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Если вам понадобится временное удостоверение личности, то принесите третье фото.

И еще одно нововведение — для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг. Предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней. Это произойдет в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.

Также административный регламент дополнен приложениями образцов заявлений в случае утраты паспорта и установления личности граждан для последующего получения государственной услуги по выдаче паспорта.

Административный регламент МВД России вступил в силу с 11 января 2021 года. Но напомнить о нем в МВД решили сейчас, когда люди активно в связи с ослаблением антиковидных мер безопасности пошли менять и получать новые паспорта. Разъяснения о новых требованиях в последние дни стали активно публиковать пресс-службы региональных главков МВД.