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Площадь Ленина в Симферополе собираются открыть до Нового года

Площадь Ленина в Симферополе собираются открыть до Нового года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:01 26.11.2021

До сих пор не ясно, где установят главную крымскую ёлку.

В Симферополе продолжается благоустройство общественных пространств (и освоение бюджетных денег, в том числе по соглашению с правительством Москвы). И если с площадью Куйбышева все более-менее ясно, ее собираются открывать 1 декабря, то с площадью Ленина – все скрыто за строительным забором. Впрочем, городские власти уверяют: работы по благоустройству главной площади крымской столицы завершат к Новому году. Говорят, что подрядчик «существенно увеличил производственные мощности» на объекте.

Подрядная организация взяла на себя обязательства выполнить все работы до конца года. Мы считаем, что это вполне реальная задача, потому что, по сути, выполнены все работы, осталось только уложить покрытие на площади, работы по которой уже сейчас проходят. Мы видим положительную динамику, я ежедневно на объекте, – заявил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

В связи с новыми обещаниями, возникают два вопроса. Первый – ранее председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк сообщил, что завершение ремонта площади Ленина в Симферополе перенесено на 2022 год, как быть с этим? Второй – традиционная праздничная ёлка, главная в Крыму… Где ее будут устанавливать в этом году?

И для истории. Изначально благоустройство площади Ленина в Симферополе должно было завершиться… к 1 сентября. Стоимость работ по контракту составляла 109,23 миллиона рублей.

Площадь Ленина в Симферополе собираются открыть до Нового года

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