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ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:40 14.06.2023

Проекты в сфере рекреации, строительства жилых домов, промышленности намерены реализовать инвесторы в Республике Крым. Соответствующие меморандумы о взаимодействии были подписаны делегацией региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

Важные и необходимые для республики проекты намерены реализовать инвесторы у нас в Крыму. Меморандумы подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума. Примерная сумма инвестиций, по подписанным меморандумам 1 дня работы форума, порядка 100 млрд. рублей. Форум является прекрасной площадкой для презентации возможностей республики, переговоров с потенциальными инвесторами, заключения соглашений и завязывания прочных деловых контактов, — рассказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

По словам вице-премьера, ООО «Специализированный застройщик «Славянский» планирует построить многоквартирный жилой комплекс в Симферополе с ожидаемой суммой инвестиций 55 млрд. рублей.

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

Этот же инвестор планирует построить курортно-рекреационный и жилой комплексы в Феодосии за 19,7 млрд. рублей.

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

В Феодосии ООО «Черноморский трубный завод» планирует построить завод по выпуску полиэтиленовых труб за 1,1 млрд. рублей.

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

В Симферополе ООО «Стептуспейс» — завод по утилизации медицинских отходов за 408 млн. рублей.

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ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

Также подписаны меморандумы о взаимодействии по строительству базы отдыха в Коктебеле, многофункционального офисного комплекса в Симферополе.

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

Возглавляет делегацию председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. В составе делегации: заместитель Председателя Совета министров РК – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель Председателя Совета министров РК Анна Анюхина, министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко, председатель Комитета Госсовета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манучаров.

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

В рамках подписаний сегодняшнего дня было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Сбербанком, соглашение о сотрудничестве с Херсонской областью, а также состоялось подписание соглашения между Советом министров Республики Крым и Правительством Донецкой Народной Республики о торгово-экономическом, научно- техническом и культурном сотрудничестве. Соглашение подписывали Георгий Мурадов и врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

ПМЭФ-2023 – курс на инвестиции в Крым. Какие соглашения уже подписаны

Фото: пресс-служба министерства экономического развития РК.

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