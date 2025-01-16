По итогам 2024 года показатели собственных доходов являются самыми высокими за 10 лет нахождения Крыма в РФ

По оперативным данным за 2024 год поступления собственных (налоговых и неналоговых) доходов в бюджет республики выросли на треть, преодолев отметку в 103,4 млрд руб. Об этом заявила заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.
По итогам 2024 года показатели собственных доходов республики являются самыми высокими за 10 лет нахождения Крыма в России. Только лишь по сравнению с 2023 годом налоговые и неналоговые доходы выросли на треть, или на 25,5 млрд рублей, — цитиурет пресс-служба Ирину Кивико.
Главный финансист Крыма уточнила, что годовые назначения перевыполнены на 4,7%. Налоговые доходы увеличились на 26,4%, неналоговые – в 1,7 раза. В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес заняли 3 налога: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 32,3%, налог на прибыль организаций – 20,4%, акцизы – 13,3%.
Поступления НДФЛ составили 33,4 млрд руб. Годовые назначения выполнены на 101,8%. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 6,7 млрд руб., или на 25,3% (обусловлено увеличением минимального размера оплаты труда, проведением в 1 квартале 2023 года зачетов на ЕНП сумм переплат, выплатой в 2024 году дивидендов рядом предприятий, доплатой в 2024 году обязательств за октябрь-ноябрь 2023 года при предоставлении деклараций).
Налога на прибыль организаций поступило более 21,1 млрд руб. Годовой план перевыполнен на 3,6%. По сравнению с показателем-2023 поступления увеличились на 6,7 млрд руб., или на 46,3% (в основном обусловлено ростом прибыли прибыльных организаций (согласно данным социально-экономического развития Республики Крым фактический показатель темпа роста прибыли прибыльных организаций за январь – октябрь 2024 года составил 109,5%), влиянием курсовых разниц в финансовом и нефтегазовом секторах, открытием головными организациями, состоящими на учете в других регионах Российской Федерации, своих отделений на территории Республики Крым, увеличением железнодорожных перевозок).
Акцизов поступило 13,8 млрд руб. с перевыполнением годовых назначений на 2,7%. По сравнению с 2023 годом поступления выросли на 954,5 млн руб., или на 7,6%, в том числе за счет акцизов на нефтепродукты – на 632,3 млн руб., акцизов на алкогольную продукцию – на 340,8 млн руб.).
Налога на имущество организаций поступило 5,6 млрд руб. с выполнением годовых назначений на 101,7%. Показатель-2023 вырос почти на 13,3%, или на 653,6 млн руб. (обусловлено регистрацией права собственности на объекты недвижимости в 2023-2024 годах, а также ростом авансовых платежей по новым объектам).
Налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило почти 9 млрд руб. Годовые назначения выполнены на 104%. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 2,3 млрд руб., или на 34,6%, что обусловлено ростом оборота розничной торговли и индекса потребительских цен, а также увеличением сумм к доплате по юридическим и физическим лицам по итогу работы за 2023 год и увеличением авансовых платежей.
Транспортного налога за 2024 год поступило 1,4 млрд руб. Выполнение показателей годового плана составило 105,8%. По сравнению с показателем-2023 поступления увеличились на 103,1 млн руб., или на 8,2%.
Налога на профессиональный доход за 2024 год поступило 555,6 млн руб. Назначения на год перевыполнены почти на 6%. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 187 млн руб., или на 50,7%, что обусловлено привлекательностью данной системы налогообложения для самозанятых лиц и постоянным увеличением числа зарегистрированных налогоплательщиков, а также ростом полученных ими доходов.
Неналоговых доходов поступило почти 18 млрд руб. с перевыполнением годовых назначений на 15,5%. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 7,7 млрд руб., или в 1,7 раза (обусловлено увеличением доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходов от продажи материальных и нематериальных активов и поступлений от штрафных санкций).
Справка: По итогам-2023 поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Крым составили 77,96 млрд руб. Годовой план выполнен на 107,3%. За этот период по сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 7,7 млрд руб., или на 11%.
источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК
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