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Фото: mos.ru

По коронавирусу — затишье. Оперативные данные по Севастополю

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:02 21.07.2020

По состоянию на утро 21 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

После выздоровления выписан ещё один человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 305 человек. В настоящий момент в стационарах находится 50 человек. Выздоровели 240 человек, 6 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 112 человек, в городской больнице № 9 – 149. Под наблюдением по месту жительства – 659 человек. В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Не забывайте о социальной дистанции и по возможности избегайте мест массового скопления людей.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

По коронавирусу - затишье. Оперативные данные по Севастополю

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