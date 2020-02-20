По «летнему расписанию». Из каких городов России можно будет добраться в Крым на поезде

«Бонус» — расписание рельсового автобуса «Керчь — Анапа — Керчь».

В Сети появилось предварительное (неофициальное) «летнее расписание» поездов в Крым. К рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга в этом году добавятся направления из Архангельска, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и Анапы.

Планируется, что поезд «Таврия» «Архангельск — Симферополь — Архангельск» запустят 26 мая. Ходить он будет через день по четным числам. Общее время в пути составит 61 час.

Поезд «Екатеринбург — Симферополь — Екатеринбург» планируют запустить с 25 апреля. Общее время пути – 67 часов.

Поезд «Пермь – Симферополь – Пермь», возможно, начнет курсировать со 2 июня. Ходить он будет, примерно раз в неделю (один раз в 4 дня). Общее время в пути – свыше 60 часов.

Поезд «Симферополь – Новосибирск – Симферополь» планируют запустить с 8 июня. Ходить он будет также один раз в четыре дня. Время в пути составит порядка 90 часов.

Все схемы-расписания кликабельны: правая копка мыши, «Открыть изображение».

Также стало известно расписание экспресса — рельсового автобуса Ра-2 «Керчь – Анапа — Керчь» (об этом пригородном маршруте — ЗДЕСЬ). С понедельника по четверг будет два рейса, в пятницу и выходные – по три рейса. Время в пути — 2 часа.

6801/6802 «Керчь – Анапа». Отправление из Керчи: 6:20, Тамань-Пассажирская – 6:59 – 7:00, 7:53 – 8:00 – Юровский, прибытие в Анапу – 8:20.

6803/6804 «Анапа – Керчь». Отправление из Анапы: 9:16, Юровский – 9:36 – 9:43, Тамань-Пассажирская – 10:36 – 10:37, прибытие в Керчь: 11:16.

6805/6806 «Анапа – Керчь». Отправление из Анапы: 12:34, Юровский – 12:54 – 13:01, Тамань-Пассажирская – 13:54 – 13:55, прибытие в Керчь: 14:34.

6807/6808 «Керчь – Анапа». Отправление из Керчи: 14:38, Тамань-Пассажирская – 15:17 – 15:18, 16:11 – 16:18 – Юровский, прибытие в Анапу – 16:38.

Третий рейс:

6809/6810 «Керчь – Анапа». Отправление из Керчи: 19:00, Тамань-Пассажирская – 19:39 – 19:40, 20:33 – 20:40 – Юровский, прибытие в Анапу – 21:00.

6811/6812 «Анапа – Керчь». Отправление из Анапы: 19:45, Юровский – 20:05 – 20:12, Тамань-Пассажирская – 21:05 – 21:06, прибытие в Керчь: 21:45.