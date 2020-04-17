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По примеру Крыма. И в Севастополе пасхальные богослужения пройдут за закрытыми дверями
Фото: пресс-служба Севастопольского Благочиния

По примеру Крыма. И в Севастополе пасхальные богослужения пройдут за закрытыми дверями

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:56 17.04.2020

Все праздничные богослужения по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря пройдут в закрытом от прихожан режиме. В храмах будут находиться только священнослужители.  Верующие смогут увидеть трансляции служб в Интернете или по телевизору. Об этом в эфире «Вести-Севастополь» рассказал Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

По окончании богослужений на прихрамовой территории под открытым небом пройдет освящение куличей. Люди при этом будут запускаться группами, чтобы можно было соблюдать расстояние в 1,5 — 2 метра. Поддерживать порядок священнослужителям поможет полиция и Росгвардия.

Обряд причащения тоже пройдет за дверями храмов — по предварительной договоренности с батюшками.

Как сказал Сергий Халюта, он с горечью рассказывает об этих мерах, но по-другому сейчас нельзя: число случаев коронавируса в городе продолжает расти — и прихожанам нужно со смирением и пониманием отнестись ко всем предписаниям Роспотребнадзора, которые церковь тоже обязана выполнять.

Давайте оставаться людьми, давайте не осуждать друг друга! — призвал Благочинный. — К сожалению, в социальных сетях подогревается ненависть людей друг к другу. Давайте будем милосердны. Очень печально, когда мы узнаем о том или ином заболевшем коронавирусом, многие люди начинают ненавидеть этого человека, и более того — высказывать свою ненависть в социальных сетях. Человек уже заболел, уже страдает — он нуждается в нашей помощи и поддержке. Если наше сердце станет ожесточенным, то это поветрие долго не уйдет из нашего города, государства и мира!

По примеру Крыма. И в Севастополе пасхальные богослужения пройдут за закрытыми дверями

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