По примеру Крыма. И в Севастополе пасхальные богослужения пройдут за закрытыми дверями

Все праздничные богослужения по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря пройдут в закрытом от прихожан режиме. В храмах будут находиться только священнослужители. Верующие смогут увидеть трансляции служб в Интернете или по телевизору. Об этом в эфире «Вести-Севастополь» рассказал Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

По окончании богослужений на прихрамовой территории под открытым небом пройдет освящение куличей. Люди при этом будут запускаться группами, чтобы можно было соблюдать расстояние в 1,5 — 2 метра. Поддерживать порядок священнослужителям поможет полиция и Росгвардия.

Обряд причащения тоже пройдет за дверями храмов — по предварительной договоренности с батюшками.

Как сказал Сергий Халюта, он с горечью рассказывает об этих мерах, но по-другому сейчас нельзя: число случаев коронавируса в городе продолжает расти — и прихожанам нужно со смирением и пониманием отнестись ко всем предписаниям Роспотребнадзора, которые церковь тоже обязана выполнять.