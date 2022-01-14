По просьбам горожан. В Симферополе возобновляют сельхозярмарки выходного дня

В Симферополе возобновят работу сельскохозяйственные ярмарки с участием более 100 крымских товаропроизводителей. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов. Первая в Новом году сельхозярмарка стартует 15 января.

Ярмарочные мероприятия оказывают существенную поддержку местным аграриям и дают дополнительный стимул развитию агросектора Республики Крым. Кроме того, ярмарки позволяют выйти на рынок не только крупным предприятиям, но и крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, — сообщили в администрации города.

В Симферополе ярмарки выходного дня проходят по субботам с 7:00 до 14:00 на постоянных локациях:

— ул. Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд);

— ул. Бела Куна/ул. Кечкеметская (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»);

— ул. Киевская 177/ул. Никанорова (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»).

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!