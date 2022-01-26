По результатам «правительственного десанта» в Керчь создана интерактивная карта городских «проблемных точек»

На карту в настоящее время нанесено 1 325 жилых дома и дорог Керчи

Мининформ Крыма создал интерактивную карту, на которой отображены проблемные точки Керчи. Ее задача — отображение актуальной информации об объектах Республики и об их проблемных вопросах.

На карту в настоящее время нанесено 1 325 жилых дома и дорог города Керчи, по которым был осуществлен обход ответственными сотрудниками Совета министров Республики Крым и исполнительных органов государственной власти Республики Крым. Карта будет постоянно актуализироваться. Основная цель — отображение актуальной информации об объектах Республики Крым и их проблемных вопросов, — рассказал глава мининформа РК Михаил Афанасьев.

По примеру Керчи будет проводиться подобная работа и в иных городах и районах Республики Крым. Карту можно посмотреть здесь .

Напомним, накануне представителям республиканских органов власти и муниципальных образований Главой Республики Крым было поручено посетить каждый дом. «Пилотным проектом» стала Керчь.

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