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По результатам «правительственного десанта» в Керчь создана интерактивная карта городских «проблемных точек»

По результатам «правительственного десанта» в Керчь создана интерактивная карта городских «проблемных точек»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 26.01.2022

На карту в настоящее время нанесено 1 325 жилых дома и дорог Керчи

Мининформ Крыма создал интерактивную карту, на которой отображены проблемные точки Керчи. Ее задача — отображение актуальной информации об объектах Республики и об их проблемных вопросах.

На карту в настоящее время нанесено 1 325 жилых дома и дорог города Керчи, по которым был осуществлен обход ответственными сотрудниками Совета министров Республики Крым и исполнительных органов государственной власти Республики Крым. Карта будет постоянно актуализироваться. Основная цель — отображение актуальной информации об объектах Республики Крым и их проблемных вопросов, — рассказал глава мининформа РК Михаил Афанасьев.

По примеру Керчи будет проводиться подобная работа и в иных городах и районах Республики Крым. Карту можно посмотреть здесь.

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Напомним, накануне представителям республиканских органов власти и муниципальных образований Главой Республики Крым было поручено посетить каждый дом. «Пилотным проектом» стала Керчь.

По результатам «правительственного десанта» в Керчь создана интерактивная карта городских «проблемных точек»


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