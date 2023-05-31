По требованию природоохранной прокуратуры ликвидирован скотомогильник в Симферопольском районе

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о ветеринарии и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Установлено, что на территории одного из животноводческих центров, расположенных в селе Солнечное Симферопольского района, находится скотомогильник (биотермическая яма), который не эксплуатируется и подлежит ликвидации. Вместе с тем учебно-научно-технологическим животноводческим центром мер по ликвидации скотомогильника не принимается, чем создаются условия для беспрепятственного и неконтролируемого доступа к захоронению биологических отходов, взаимодействие с которыми может привести к возникновению и распространению инфекций, опасных для человека и животных, а также чрезвычайных ситуаций, — сообщили в прокуратуре.
Ввиду выявленных нарушений природоохранной прокуратурой в адрес животноводческого центра внесено представление. По требованию прокуратуры потенциально опасный объект ликвидирован.
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