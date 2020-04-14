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Частично закрыт пункт пропуска «Джанкой» на границе с Украиной
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По украинскому паспорту выехать из Крыма не получится

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 14.04.2020

В пункте пропуска «Джанкой» женщина, имеющая российское гражданство, попыталась пересечь границу Крыма с Украиной, предъявив украинский паспорт. Не удалось, задержали пограничники.

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 763-р гражданка России через государственную границу не пропущена.  В соответствии с указанным распоряжением выезд россиянам за рубеж временно ограничен. Исключение составляют граждане России, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа подтверждающего степень родства. Возвращение граждан России осуществляется в прежнем порядке — без ограничений, — отмечают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В случае возникновения вопросов по порядку пересечения государственной границы Российской Федерации рекомендуется обращаться за консультацией в Пограничное управление по телефонам:

  • (3652) 77-16-71,
  • (3652)77-16-73,
  • (3652)77-16-20.

По украинскому паспорту выехать из Крыма не получится

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