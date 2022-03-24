По улицам, лесам, горам... Как выбрать кроссовки для хайкинга

Хайкинг, а это вид спортивного туризма, в основе которого — пешие прогулки, в России становится всё более популярным. И не удивительно: такого рода активность доступна буквально всем и каждому. Взрослым, детям, мужчинам, женщинам, физически подготовленным людям или далёким от спорта. А всё потому, что занятия хайкингом не имеют рамок. Им можно заниматься как в городских условиях, так и за городом. Путешествовать по улицам, или же преодолевать километры по горам, лесам и полям. Гулять в своё удовольствие или же хайкинговать на пределе сил.

Из выше сказанного сам собой напрашивается вывод: хайкинг — «история про здоровье». На первый взгляд с этим действительно не поспоришь. Но, говорят эксперты, не всё так просто. Есть одно условие, без соблюдения которого занятия хайкингом могут добавить проблем. Какое? Экипировка! А точнее — обувь. Неверно подобранная — однозначный путь к травмам. И если прогулка по городу «в тапочках» ещё допустима, то в тот же поход по пересечённой местности точно лучше отправляться более подготовленными.

Благо в том, что сегодня обувь для этого вида спортивного туризма представлена в линейках практически всех брендов, в разных ценовых категориях. Какую марку советуют специалисты? Лучшим выбором по многим параметрам знатоки считают коллекцию для хайкинга от Adidas. В России купить мужские кроссовки Adidas Terrex можно в среднем за 4-5 тысяч рублей. Выбрав при этом наиболее подходящие с учётом предполагаемых нагрузок.

Terrex рассчитаны как на длительные походы, так и на занятия спортом на улице. Также можно носить такую обувь в качестве повседневного городского варианта. Однако больше всего кроссовки подходят для перемещения в условиях пересеченной местности. Такая обувь не подведет Вас даже в переменчивую погоду, когда за спиной тяжелый рюкзак, а тропа имеет сложный рельеф, — отмечают специалисты Дисконт-центра ботинок Adidas Terrex.

Какими же должны быть кроссовки для занятия хайкингом в идеале? Критериев несколько.

Кроссовки для хайкинга — вес и модель имеют значение

Можно подумать, что самые удобные кроссовки для хайкинга — лёгкие кроссовки. Однако это неоднозначное заявление: всё-таки вес такой обуви во многом зависит от того, из каких материалов она сделана, а также от того, что из себя представляет модель. Так, есть:

максимально облегчённые кроссовки такого класса — они низкие и не закрывают голеностопный сустав. Создают их, как правило, из текстиля и тонкой кожи, «снабжают» гибкой довольно тонкой подошвой с амортизирующим слоем из пены. Они весят немного. Очень удобны в носке. При этом их не рекомендуют «к использованию» в дальних тяжёлых походах, тогда как для пеших простых прогулках такие кроссовки — идеальный вариант.

чуть больше весят кроссовки для хайкинга средней высоты. Этот вариант ботинок предназначен для походов среднего уровня сложности. В частности потому, что фиксируют голеностоп. За счёт пластиковых элементов, которые формируют голенище, а также благодаря дополнительным слоям материала.

и, наконец, довольно внушительными по весу являются кроссовки, которые предназначены для походов по сложным горным тропам. Это, как правило, модели, которые по форме своей максимально «берегут» ноги владельца. Фиксируют стопу, защищают от попадания грязи, падения на ногу камней, заливания воды и т.д. Ну и, разумеется, у них специфическая подошва, благодаря которой такая обувь практически не скользит при любых обстоятельствах.

Кроссовки для хайкинга — обязательные детали

Современная обувь для хайкинга имеет несколько отличительных деталей, по которой ей и «опознают». И это вовсе не дань стилю. Всё в таких кроссовках имеет практический смысл. На чём сделан акцент:

верх кроссовок, как правило, изготавливается из натуральных материалов, но очень прочных. С одной стороны, это позволяет обуви «дышать», с другой стороны гарантирует износостойкость.

носок и окружность обуви чаще всего прорезинивают.

тканевые и кожаные элементы кроссовок пропитывают водотталкивающими и бактерицидными составами.

протектор делают рельефным и выраженным.

Кроссовки для хайкинга — конструкция

И это отдельная тема. Зачастую специалисты рекомендуют повышенное внимание обращать именно на этот параметр при выборе такого рода обуви. По той простой причине, что от конструкции зависит насколько комфортными будет она в носке. Что говорят по этому поводу создатели уже упомянутых выше кроссовок Adidas Terrex?

Terrex обладают повышенной жесткостью. Это необходимо для того, чтобы при постановке стопы на неровную поверхность не происходило ее скручивание, соответственно, травмирование. Причем жесткая как сама конструкция кроссовок, так и их подошва — она меньше деформируется, когда спортсмен совершает перемещения по пересеченной местности. Конструкция кроссовок надежно облегает ногу своего владельца. Стопа не проскальзывает в такой обуви, что снижает вероятность травмы голеностопа. На мысок кроссовок нанесена специальная защитная мембрана. Ее предназначение – предохранять пальцы ног от получения травмы в том случае, если хозяин обуви случайно запнется во время преодоления маршрута, — говорят эксперты Дисконт-центра ботинок Adidas Terrex.

И ещё: стоит ли экономить при необходимости покупки кроссовок для хайкинга? Специалисты во мнении сходятся: подделки покупать точно не стоит. Они в любом случае не оправдают себя. Как и отдавать предпочтение в целях экономии обуви, изготовленной из дешёвых материалов. Добра также не будет — износятся быстро, а в случае проблемной ситуации ноги не защитят.

Где искать обувь для хайкинга? Однозначно в специализированных магазинах, консультанты которых помогут подобрать наиболее подходящую пару кроссовок в зависимости от того, в каких условиях и в каком режиме она будет использоваться.

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