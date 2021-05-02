Победители конкурса «Просто космос» получили путевки в «Артек»

В «Артеке» завершился суперфинал конкурса «Просто космос», победители которого получили путевки в «Артек» на 4-ю смену 2022 года. Конкурс провел Самарский национальный исследовательский университет им. С.П.Королева совместно с Центром молодёжного инновационного творчества «Аквил» и при поддержке Фонда содействия инновациям. Суперфинал конкурса «Просто космос» организован в рамках Всероссийского конкурса юных инженеров и исследователей с международным участием «Спутник».

«Просто космос» – часть масштабного федерального проекта «Дежурный по планете». Это общероссийская программа вовлечения школьников и студентов в исследования и разработки по космической тематике. Цель программы – возрождение интереса к космосу и космонавтике у школьников и студентов, повышение привлекательности космических исследований и разработок среди широких кругов молодежи.

Сегодня ни одна образовательная программа «Артека» невозможна без участия тематических партнеров, которые успешны в своих направлениях. С Самарским университетом мы сотрудничаем уже пять лет. Дети, которые приехали по путевке от тематического партнера, лучшие в направлении космического образования. То, что Самарский университет реализует совместно с «Артеком» – это уникальная программа, – уверен директор «Артека» Константин Федоренко. – Вместе с партнером мы работает не только на территории одного детского лагеря, программа охватывает всех детей пятой смены «Салют, Победа!». В пятилетний юбилей сотрудничества я искренне хочу пожелать новых высот и долгих лет нашей дружбы.

Во второй день конкурса свои проекты членам жюри представили участники направлений «Ракетостроение и космос» и «Двигателестроение». Ребят ожидал настоящий сюрприз, ведь в состав жюри вошел космонавт-рекордсмен, Герой Советского Союза Владимир Титов.

Дорогие друзья, я поздравляю вас с завершением конкурса, поздравляю тех, кто победит, и тех, кто вложил свой талант, усилия, волю для того, чтобы ваши проекты были здесь представлены. И, конечно, поздравляю с тем знаменательным событием, которое произошло 60 лет назад – полет Юрия Гагарина в космос. Этот год у нас космический. С праздником, успехов и побед, – обратился к юным участникам конкурса Владимир Титов.

Каждый финалист выступил с презентацией своей идеи. Так, Андрей Кузьмишкин из Ростова-на-Дону представил идею аэрокосмической системы с применением воздушного старта. Сергей Замятин из Самары представил проект 3D-печати двигателей.

В рамках торжественной церемонии прошло награждение победителей конкурса «Просто космос». Третье место заняла Ирина Пироженкова из Самары, которая представляла проект под названием «Умный браслет для гипертоников». Участница искала вариант решения важной проблемы и посчитала, что её проект может сохранить кому-то жизнь. Второе место занял Михаил Цымбал из Москвы, который занялся проектированием космического аппарата для полетов к транснептуновым объектам. Участник продумал маршрут полёта, задачи, предложил концепт миссии.

А победителем конкурса стал Александр Облучков из Нижнего Новгорода, который представил идею космического аппарата для изучения Урана, выбрал тип ракетного двигателя, разработал реактивную систему управления, создал общий вид аппарата.

Специальный приз подготовили и космонавты, которые находились в жюри. Они особенно отметили работу Никиты Волкова из Самары, который представил комплекс мер для увеличения работы в скафандре для выхода в открытый космос.

Все победители получили ценные подарки и сертификаты на поступление в Самарский университет. Особенный подарок подготовил и «Артек». Директор детского центра Константин Федоренко подарил всем финалистам путевки на 4-ю смену 2022 года.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».