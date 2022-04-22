Почему мы выбираем франчайзинг

Войти во франчайзинговую сеть и начать бизнес намного проще и быстрее, чем открыть собственный бренд. Несмотря на определенные ограничения, франшиза пользуется неослабевающей популярностью, а количество франчайзеров и франчайзи растет из года в год. Читайте в этой статье, почему предприниматели выбирают франчайзинг, какие самые важные преимущества у этой бизнес-модели и на какой заработок можно рассчитывать.
Франшиза – преимущества для франчайзи
Основным преимуществом для франчайзи является чувство безопасности, возникающее в результате покупки готовой, проверенной идеи, уже успешно зарекомендовавшей себя на рынке. К другим достоинствам этой бизнес-модели относят следующие:
- Известные бренды притягивают покупателей, обеспечивая франчайзи постоянный поток клиентов;
- Франчайзер делится с партнером не только торговой маркой, но и ноу-хау, технологиями, коммерческой тайной;
- Франчайзи всегда может рассчитывать на профессиональную помощь и обучение;
- Не нужно иметь такой же большой капитал, чтобы начать работать, как в случае с открытием бизнеса с нуля.
Предприниматель не строит бизнес с нуля – он получает готовый бренд, логотип, обучение для себя и своих сотрудников, знания, предметную помощь и клиентов, привязанных к бренду. В начале это дает вам меньше риска и больше доверия. Благодаря узнаваемости бренда можно прогнозировать прибыль. Благодаря франшизе вы также можете получить более выгодные условия сотрудничества с поставщиками и подрядчиками.
Поддержка франчайзера
Франчайзеры проводят обучение для своих партнеров и их персонала. Обычно это тренинги по продуктам и продажам, дополненные стажировкой в специализированной торговой точке или собственном подразделении.
Помощь со стороны франчайзера также включает:
- Поиск местоположения для филиала;
- Подбор помещения;
- Согласование условий с поставщиками;
- Подбор и наем сотрудников;
- Юридическое и бухгалтерское обслуживание;
- Запуск бизнеса.
Некоторые франчайзеры также осуществляют софинансирование создания и развития партнерского подразделения.
Благодаря сотрудничеству с известным брендом вы получаете выгоду от рекламных и маркетинговых мероприятий, организованных франчайзером в национальном масштабе. Кроме того вы получаете доступ к клиентской базе франчайзера.
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