Почему мы выбираем франчайзинг

Войти во франчайзинговую сеть и начать бизнес намного проще и быстрее, чем открыть собственный бренд. Несмотря на определенные ограничения, франшиза пользуется неослабевающей популярностью, а количество франчайзеров и франчайзи растет из года в год. Читайте в этой статье, почему предприниматели выбирают франчайзинг, какие самые важные преимущества у этой бизнес-модели и на какой заработок можно рассчитывать.

Франшиза – преимущества для франчайзи

Основным преимуществом для франчайзи является чувство безопасности, возникающее в результате покупки готовой, проверенной идеи, уже успешно зарекомендовавшей себя на рынке. К другим достоинствам этой бизнес-модели относят следующие:

Известные бренды притягивают покупателей, обеспечивая франчайзи постоянный поток клиентов;

Франчайзер делится с партнером не только торговой маркой, но и ноу-хау, технологиями, коммерческой тайной;

Франчайзи всегда может рассчитывать на профессиональную помощь и обучение;

Не нужно иметь такой же большой капитал, чтобы начать работать, как в случае с открытием бизнеса с нуля.

Предприниматель не строит бизнес с нуля – он получает готовый бренд, логотип, обучение для себя и своих сотрудников, знания, предметную помощь и клиентов, привязанных к бренду. В начале это дает вам меньше риска и больше доверия. Благодаря узнаваемости бренда можно прогнозировать прибыль. Благодаря франшизе вы также можете получить более выгодные условия сотрудничества с поставщиками и подрядчиками.

Поддержка франчайзера

Франчайзеры проводят обучение для своих партнеров и их персонала. Обычно это тренинги по продуктам и продажам, дополненные стажировкой в специализированной торговой точке или собственном подразделении.

Помощь со стороны франчайзера также включает:

Поиск местоположения для филиала;

Подбор помещения;

Согласование условий с поставщиками;

Подбор и наем сотрудников;

Юридическое и бухгалтерское обслуживание;

Запуск бизнеса.

Некоторые франчайзеры также осуществляют софинансирование создания и развития партнерского подразделения.

Благодаря сотрудничеству с известным брендом вы получаете выгоду от рекламных и маркетинговых мероприятий, организованных франчайзером в национальном масштабе. Кроме того вы получаете доступ к клиентской базе франчайзера.

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