Почему нельзя экономить на одежде

Часто мы в погоне за разнообразием приносим в жертву качество и покупаем 5 ноу-нейм блуз вместо двух брендовых, считая, что фирменная вещь – это очень дорого.

В результате сталкиваемся с анекдотичной ситуацией, когда «нечего надеть и некуда повесить».

Как научиться тратить с умом

Пожалуй, стильная брендовая одежда для женщин – одна из главных тем, которая занимает мысли современных представительниц слабого пола. Действительно, нелегко сформировать гардероб своей мечты, особенно, если придерживаться неправильного подхода к покупкам. В шкафу стильной и красивой женщины можно заметить логику и упорядоченность, которая не всегда означает необходимость гигантских трат. Итак, хороший гардероб составляется по принципу:

1. Комфорта. Подумайте, где больше всего Вы проводите времени — в офисе, дома или в разъездах. Исходя из этого, представьте, какая женская одежда Вам нужна. Если речь идет об офисном дресс-коде, то тут уж ничего не поделаешь, нужно соответствовать требованиям и прикупить несколько комплектов классической одежды. Существуют бренды, для которых классические костюмы – основной вектор работы. Производители достигли определенных высот в этом, используя хорошую ткань и грамотно разработанные лекала.

2. Красоты. Хорошая вещь та, которую можно назвать красивой. Ее отличает хорошая посадка по фигуре и качественное выполнение швов, декора, принта. Сразу стоит отказаться от вещей, которые «вроде ничего» — такая характеристика, скорее, приговор. Особенно, если речь идет об ощущениях от модели – где-то жмет, а где-то слишком свободно. Это явный признак того, что такой вещи не место в Вашем шкафу.

3. Уверенности. Этот принцип можно рассматривать в качестве совокупности предыдущих двух параметров, поскольку чувство уверенности в себе благодаря вещи может быть обеспечено ее комфортом и красотой. В такой одежде скрыты все недостатки и подчеркнуты преимущества фигуры.

4. Стиля. Содержимое гардероба следует подчинять единой концептуальной идее, проще говоря – вещи должны быть созвучны Вашему стилю, духу, настроению и возрасту.

Чтобы не сомневаться в успешности образа, придерживайтесь этих четырех главных принципов. Такой подход избавит от привычки покупать то, что недостаточно хорошо для Вас, а значит – не украшает, а только добавляет хлопот и лишает силы, которая помогает достигать новых высот!