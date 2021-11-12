Почему нет просмотров на Ютубе – методы исправления

Завели канал на Ютуб, но, несмотря на то, что вы стараетесь снимать полезный и интересный для вашей аудитории контент, просмотров немного? Не понимаете, почему так происходит? Изучите то, как вы разместили ролик — возможно, допущенные при этом ошибки мешают продвижению контента.

По каким причинам нет просмотров на Ютуб канале — решения

Эксперты в области продвижения называют несколько популярных ошибок, которые приводят к уменьшению просмотров видеоролика в Ютубе:

владелец канала неправильно подобрал запросы, которые разместил в названии ролика, его описании, тегах к нему. Эта причина мешает внутреннему поиску показывать ваше видео пользователям платформы;

обложка и название ролика не дают понять, о чем он;

на ваши ролики на Ютуб не поступает трафик из социальных сетей. Если значительная масса вашей аудитории пользуется соцсетями и пока не знает о том, что вы открыли канал на Ютуб, это может помешать быстрому приросту просмотров;

у вас не хватает подписчиков;

при создании видеоролика вы использовали устаревшую информацию;

видео получилось слишком длинным или слишком коротким.

Это -не единственные, но основные причины того, почему у вас нет просмотров на Ютубе. Чтобы увеличить их количество, вам необходимо проверить, есть ли у вас описанные ошибки, и исправить их. Купить живые просмотры на видео ролики в Ютуб с удержание и без удержания можно на https://capitansmm.com/ru/kupit-prosmotry-youtube-deshevo/.

Как исправить ситуацию с малым количеством просмотров на Ютубе

Первым делом вам необходимо проверить, насколько релевантны запросы, выведенные вами в название ролика, его описание, хештеги к нему. Дело в том, что в большинстве случаев пользователи Ютуба ищут интересные им видео не по полному названию, а по ключевым словам.

Определить, какие ключевые запросы в определенной тематике наиболее популярны, можно с помощью инструментов для сео-продвижения. Существуют сервисы статистики. позволяющие узнать высокочастотные ключевые запросы. Если вы проверили ранее размещенные в названии, описании ролика ключевые слова и обнаружили, что такие запросы встречаются редко, замените их на более популярные.

Оним из методов исправления ситуации с небольшим количеством просмотров станет контроль качества контента. Используйте только актуальные данные. Если и это не помогает достичь желаемых просмотров, можно обратиться на https://lowcostsmm.com/ru/ и использовать такой метод, как покупка просмотров Ютуб на канал и видео. Эта методика актуальна для тех, кто только начинает развитие Ютуб-канала и желает быстрее продвинуться.