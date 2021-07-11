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Почему расширение Евпаторийской трассы в Саках не помогло победить пробки
Иллюстрация: ФБ

Почему расширение Евпаторийской трассы в Саках не помогло победить пробки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:02 11.07.2021

Открытие четырехполосного пятикилометрового участка Евпаторийской трассы в Саках не сняло остроты проблемы пробок. Специалисты отмечают не только рекордный трафик, обилие автотуристов, но и «смещение» эпицентра затора к Прибрежному (и на ремонтируемом участке трассы в районе села Червоное)

Как сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков, не все водители сориентировались в новой схеме движения на данном участке, в результате чего произошли несколько ДТП. Кроме того, возле поселка Прибрежный в районе аквапарка движение было затруднено на нерегулируемом пешеходе.

По данному пешеходному переходу принято решение установить светофор. Работы будут выполнены в ближайшее время, — цитирует министра РИА Новости Крым.

Помимо этого, дорожную ситуацию осложнил увеличившийся трафик (более четырех тысяч автомобилей в час). По его словам, это связано с тем, что отдыхающие из ялтинского региона, где по-прежнему не на всех пляжах разрешено купаться, устремились в Евпаторию.

Почему расширение Евпаторийской трассы в Саках не помогло победить пробки

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