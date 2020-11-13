Почему растет спрос на автомобили из США в Украине

Автомобили из США стремительно покоряют сердца украинских автолюбителей и все чаще встречаются на городских и проселочных дорогах. Покупают их на страховых автоаукционах, потратив немного денег, ремонтируют, подкрашивают и используют в свое удовольствие.
Автомобили из США становятся популярнее и доступнее в Украине за счет широчайшего ассортимента, простой и безопасной доставки компанией Carfast.express.
Как работают специалисты компании Carfast.express
Автолюбители посещают физический офис компании в Одессе, связываются посредством интернета с экспертами и заказывают услугу. Можно созвониться или отправить электронное письмо из Киева, Львова, Днепра, Харькова, Ивано-Франковска, Ужгорода, Мариуполя, Сум. Каждое обращение обрабатывают сразу и дают обратную связь заказчикам.
Хотите купить надежный и добротный автомобиль хорошей сборки без переплат? Подыскиваете премиальное, оригинальное авто в полной комплектации и опасаетесь мошенников? Выход есть – зайти на сайт компании https://carfast.express/catalog/avto/ и выбрать подходящую модель. Здесь представлена не только автотехника, но также мототехника, водный транспорт. Если нет времени лично искать подходящий вариант, либо же поиски не увенчались успехом – отправьте запрос специалистам Carfast.express и они найдут подходящую модель в течение 1 дня.
Где покупают авто в Америке. Почему пригнать автомобиль из США дешевле и надежней, чем купить аналог в Украине
На аукционах в Штатах реально найти идеальное решение, которое потребует в будущем минимум финансовых влияний. Реальная экономия составляет 30-40 %. Что же касается конкретно действий специалистов Carfast.express:
- проверка истории машины;
- выявление возможных повреждений и дефектов;
- просчет ориентировочной стоимости ремонта;
- логистика;
- оформление документов на авто в Штатах;
- доставка в Украину;
- таможенное оформление;
- сертификация и др.
Профессионалы работают «под ключ». Автомобили в каталоге представлены с ценами, которые предложил аукцион. Конечная стоимость автотранспортного средства будет выше с учетом всех дополнительных затрат.
Хорошее место для покупки автозапчастей, где есть и колодка тормоза на машину https://massive.ua/parts_catalog/tormoznye_kolodki/ интернет магазин massive.ua. Автолюбители выбирают проверенных поставщиков, чтобы не переплачивать за автозапчасти дважды.
В каталоге аукционов просто сориентироваться. Есть подсказки, по которым легко понять, к какой категории авто причислено: самое популярное, хит продаж или самое выгодное. Фильтр позволяет отсортировать авто по самым разным параметрам: тип двигателя, год выпуска, модель/марка, топливо, тип кузова и т.д. Реально найти как крутую Tesla Model X, так и обычное авто Volkswagen Jetta буквально за несколько минут.
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