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Почему растет спрос на автомобили из США в Украине
фото: carfast.express

Почему растет спрос на автомобили из США в Украине

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Украине 18:46 13.11.2020

Автомобили из США стремительно покоряют сердца украинских автолюбителей и все чаще встречаются на городских и проселочных дорогах. Покупают их на страховых автоаукционах, потратив немного денег, ремонтируют, подкрашивают и используют в свое удовольствие.

Автомобили из США становятся популярнее и доступнее в Украине за счет широчайшего ассортимента, простой и безопасной доставки компанией Carfast.express.

Как работают специалисты компании Carfast.express

Автолюбители посещают физический офис компании в Одессе, связываются посредством интернета с экспертами и заказывают услугу. Можно созвониться или отправить электронное письмо из Киева, Львова, Днепра, Харькова, Ивано-Франковска, Ужгорода, Мариуполя, Сум. Каждое обращение обрабатывают сразу и дают обратную связь заказчикам.

Хотите купить надежный и добротный автомобиль хорошей сборки без переплат? Подыскиваете премиальное, оригинальное авто в полной комплектации и опасаетесь мошенников? Выход есть – зайти на сайт компании https://carfast.express/catalog/avto/ и выбрать подходящую модель. Здесь представлена не только автотехника, но также мототехника, водный транспорт. Если нет времени лично искать подходящий вариант, либо же поиски не увенчались успехом – отправьте запрос специалистам Carfast.express и они найдут подходящую модель в течение 1 дня.

Где покупают авто в Америке. Почему пригнать автомобиль из США дешевле и надежней, чем купить аналог в Украине

На аукционах в Штатах реально найти идеальное решение, которое потребует в будущем минимум финансовых влияний. Реальная экономия составляет 30-40 %. Что же касается конкретно действий специалистов Carfast.express:

  • проверка истории машины;
  • выявление возможных повреждений и дефектов;
  • просчет ориентировочной стоимости ремонта;
  • логистика;
  • оформление документов на авто в Штатах;
  • доставка в Украину;
  • таможенное оформление;
  • сертификация и др.

Профессионалы работают «под ключ». Автомобили в каталоге представлены с ценами, которые предложил аукцион. Конечная стоимость автотранспортного средства будет выше с учетом всех дополнительных затрат.

Хорошее место для покупки автозапчастей, где есть и колодка тормоза на машину https://massive.ua/parts_catalog/tormoznye_kolodki/ интернет магазин massive.ua. Автолюбители выбирают проверенных поставщиков, чтобы не переплачивать за автозапчасти дважды.

В каталоге аукционов просто сориентироваться. Есть подсказки, по которым легко понять, к какой категории авто причислено: самое популярное, хит продаж или самое выгодное. Фильтр позволяет отсортировать авто по самым разным параметрам: тип двигателя, год выпуска, модель/марка, топливо, тип кузова и т.д. Реально найти как крутую Tesla Model X, так и обычное авто Volkswagen Jetta буквально за несколько минут.

Авто из США

Почему растет спрос на автомобили из США в Украине

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