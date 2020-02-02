Почему утепляют балконы и лоджии

Самая первая задача при установке балкона – это его утепление. Качественно утеплив балкон, можно сохранить больше тепла внутри помещения. Утепление не простая задача и его лучше доверить профессионалам. Они смогут произвести все работы, сохранив максимум полезной площади для клиента. Утепление балкона в компании «Центр ЛТД» https://centrltd.com/uteplenie-balkona/ проводят опытные профессионалы с учетом всех пожеланий клиента.

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Какие бывают виды утепления балконов и лоджий

На сегодняшний день существует огромное количество видов утеплителя, с помощью которых в вашем доме можно создать теплую и уютную атмосферу. Компания «Центр ЛТД» использует следующие виды утеплителя:

Минеральная вата

Данный материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами и не выпускает тепло помещения наружу. Минвата, является пожаробезопасным материалом, нетоксична и считается одной из самых дешевых утеплителей на всем рынке.

Пенофол

Этот материал обладает шикарными теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами при минимальной толщине. Пенофол экологически чистый материал, с отличной защитой от грызунов. В компании «Центр ЛТД» есть все необходимые сертификаты, разрешающие производить утепление балконов пенофолом.

Пенопласт

Самый распространенный утеплитель в стране, обладает низкой ценой и отменными теплоизоляционными свойствами. Пенопласт настолько хорош, что не только сохраняет тепло в помещении, но и снижает затраты на отопление. Он легкий и безопасный, поэтому специалистам очень просто с ним работать.

Стиродур

Это прочный материал, являющийся разновидностью пенопласта. У него шикарные теплоизоляционные свойства и высокая устойчивость к влаге. Стиродур намного дороже пенопласта. При правильной эксплуатации срок службы материала 40 лет.

Утепление балкона от компании «Центр ЛТД» производится с использованием современных технологий.