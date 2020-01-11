Почему водное хозяйство Крыма не в «лучшей форме»

Крыму прогнозируют засушливый год и возможные проблемы с водоснабжением. Президент прямо говорит: «Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался». Украина уперто стоит на своем и не собирается возобновлять подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал. Подземные источники, эксплуатируемые уже четыре года, иссякают и засаливаются. Ничего себе условия, да?

Но и это еще не все. Негативное влияние на всю систему водоснабжения Республики оказывают и международные санкции. В пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения отметили, что водное хозяйство Крыма развивается медленно в связи с санкциями, которые препятствуют частным инвестициям и поставкам оборудования по очистке и опреснению подземных вод, в России при этом нет качественных аналогов такого оборудования.

Из-за санкций проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения, но и с поставками зарубежного оборудования. Лидерами по технологиям опреснения являются Израиль и Франция. При этом нет качественных российских аналогов отраслевого оборудования, например, по опреснению воды, — говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что в Крыму сохраняются большие сложности с источниками водоснабжения, сегодня это только осадки или подземные воды, где по большей части соленая вода, которую нужно чистить с применением дорогих зарубежных технологий. В настоящее время на экспертном уровне ведется обсуждение возможного строительства водоопреснительных мощностей.

Сегодня многое делается в Крыму по водоснабжению и водоотведению. Можно вспомнить, что при Украине вода во многих частях полуострова продавалась по расписанию, а сегодня даже с перекрытым Северо-Крымским каналом водоснабжение стало постоянным, без перебоев. За прошедшие годы также переведена на российские стандарты вся водохозяйственная нормативно-правовая база, — цитирует сообщение пресс-службы Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения ТАСС .

Про «без перебоев» можно и нужно поспорить, это из серии «большое видится на расстоянии». Интересно другое, только после вчерашнего совещания у Президента и «критике сверху» зашевелились многие ответственные службы, как федеральные, так и крымские. И выяснилось… проблема есть.