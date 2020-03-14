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Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:07 14.03.2020

Писатель, журналист, краевед Владимир Илларионов становится поистине одним из самых востребованных и актуальных писателей Севастополя. С каждой новой книгой талант автора раскрывается всё более многогранно, отмечает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

История города под пером автора становится всё более живой и приобретает новые лица и факты. Именно город и его жители являются главными героями книг автора, — говорится в сообщении.

Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

Презентация очередной книги Владимира Илларионова «И дни слагались в годы» состоялась в библиотеке имени Л.Н. Толстого и как всегда собрала истинных поклонников таланта автора.

Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

Лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков сопровождает Владимира Ивановича на всех его презентациях и творческих встречах. Дружба, переросшая в тесное сотрудничество, является бесценным направлением деятельности Общественного Движения. Владимир уже много лет является почётным членом «Добровольца», — напомнили общественники.

Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

Актив «Добровольца» заверяет: это большая честь быть причастными к творчеству талантливого земляка.

Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

 

Почетный член Общественного Движения «Доброволец» представил свою очередную книгу

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