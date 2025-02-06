Почти 17 тысяч рублей — в Крыму назвали размеры пособия на детей в 2025 году

Отделение СФР по Республике Крым в январе в беззаявительном порядке повысило размер единого пособия для семей в связи с увеличением прожиточного минимума в регионе. Максимальная сумма выплаты в Крыму на детей теперь составляет 16 685 рублей, беременным женщинам — 18 749 рублей, — сказал управляющий отделением Иван Рябоконь.

Единое пособие в повышенном размере получат родители более 180 тысяч детей, а также более 2500 будущих мам. Выплаты в увеличенном размере крымчанам перечислены в феврале, поскольку, согласно стандартному графику, средства приходят в начале каждого нового месяца за предыдущий, пояснили в организации.

В 2025 году общероссийский минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен 22 440 рублям. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам.

В Отделении СФР отметили, что на назначение пособия по-прежнему влияет уровень дохода семьи. Так, средний доход на члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. В Республике Крым в 2025 году он составляет 17 201 рубль.

источник: РИА Новости Крым