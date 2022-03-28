Почти 900 жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от России

МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины.

С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.