Почти 900 жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от России

МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины.
С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы. Указанная деятельность организована в соответствии с решением Правительства РФ.
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