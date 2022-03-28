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Почти 900 жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от России
Фото: МЧС

Почти 900 жителей освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 28.03.2022

МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины.

С момента, когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей направлены на поддержку наиболее социально незащищенных групп населения — пенсионеров и работников бюджетной сферы. Указанная деятельность организована в соответствии с решением Правительства РФ.

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