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Почти "джентельменский набор". В Севастополе Росгвардия задержала магазинного вора

Почти «джентельменский набор». В Севастополе Росгвардия задержала магазинного вора

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:12 07.05.2020

Днём  на пульт централизованного наблюдения севастопольского управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога»  с охраняемого объекта.

Сработала тревожная кнопка вызова Росгвардии в одном из супермаркетов города. Прибыв по указанному адресу, правоохранители задержали гражданина, на  которого указали охранники магазина. Они обоснованно подозревали его в нескольких кражах, совершенных несколько дней назад.  Личность мужчины была установлена благодаря камерам внутреннего наблюдения, которые и зафиксировали факты похищения товара – коньяка и колбасы. Свою вину злоумышленник не скрывал. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 39-летний житель сопредельного государства. В Севастополе официально не работал, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Как установили Росгвардейцы, злоумышленник уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Он был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

фото: Денис Михайленко

Почти "джентельменский набор". В Севастополе Росгвардия задержала магазинного вора

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