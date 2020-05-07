Почти «джентельменский набор». В Севастополе Росгвардия задержала магазинного вора

Днём на пульт централизованного наблюдения севастопольского управления вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» с охраняемого объекта.

Сработала тревожная кнопка вызова Росгвардии в одном из супермаркетов города. Прибыв по указанному адресу, правоохранители задержали гражданина, на которого указали охранники магазина. Они обоснованно подозревали его в нескольких кражах, совершенных несколько дней назад. Личность мужчины была установлена благодаря камерам внутреннего наблюдения, которые и зафиксировали факты похищения товара – коньяка и колбасы. Свою вину злоумышленник не скрывал. Правоохранители установили личность задержанного. Им оказался 39-летний житель сопредельного государства. В Севастополе официально не работал, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.