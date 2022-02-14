Почти «киношная» история: в Севастополе мужчина устроил бывшей сожительнице «поездку в один конец»

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, который угрожал убийством своей бывшей сожительнице.

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1979 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По версии следствия, в сентябре 2021 года, в дневное время, находясь на пр. Ген. Острякова в г. Севастополе, мужчина с целью выяснения отношений по поводу расставания насильно усадил свою бывшую сожительницу 1982 года рождения в принадлежащий ей автомобиль, угрожая при этом отверткой. Злоумышленник заблокировал двери транспортного средства и повез ее в сторону выезда из города. По пути следования он неоднократно запугивал женщину, высказывал в ее адрес угрозы применения насилия с использованием той же отвертки и угрозы убийством. Когда автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора в районе дома № 237 по пр. Генерала Острякова, потерпевшая открыла окно задней пассажирской двери своего автомобиля, выбралась из него и попросила помощи у проезжающих граждан. Злоумышленник при этом скрылся, — озвучили детали истории в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.