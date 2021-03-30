Почти полтора миллиона рублей незадекларированной валюты изъяли сотрудники Крымской таможни

Причем только в пункте пропуска «Армянск» и только на прошлой неделе.

Сотрудники Красноперекопкого таможенного поста Крымской таможни в течение прошлой недели пресекли 5 фактов незаконного вывоза валюты в пункте пропуска «Армянск».

Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП России «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». Изъято 1,467 млн. рублей (в эквиваленте). Среди незадекларированной валюты – доллары США, украинские гривны, российские рубли, а также болгарские левы, — уточняет пресс-служба Крымской таможни.

Таможенники, совместно с сотрудниками Пограничного управления в ходе проведения контрольных мероприятий выявили у гражданки России незадекларированные почти 26 тысяч долларов США. Разрешённые к вывозу без письменного декларирования денежные средства были возвращены, а превышающие установленные лимиты 15 291 доллар США – изъяты.

28 марта сотрудники Красноперекопского таможенного поста пресекли вывоз более 100 тысяч незадекларированный российских рублей, превышающих установленные лимиты.

Недекларирование валюты – наиболее частое правонарушение, которое фиксируется нами в последнее время. Причиной нарушения таможенного законодательства граждане зачастую называют свою неосведомлённость по данному вопросу. В связи с этим, ещё раз хотим напомнить, что без обязательного письменного декларирования можно ввозить/ вывозить валюту, эквивалентную 10 тысячам долларов США. В случае, если граждане ввозят/вывозят валюту, превышающую установленные лимиты, то они обязаны внести в пассажирскую таможенную декларацию всю сумму перемещаемых денежных средств, — рассказал начальник Красноперекопского таможенного поста Сергей Бронишевский.

Фото: пресс-служба Крымской таможни.