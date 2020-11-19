Под Евпаторией высадили сотни деревьев

Деревья высадили на территории Евпаторийского лесничества. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Сотрудниками ГАУ РК «Евпаторийское лесное хозяйство» совместно с Всероссийской Общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» провели посадку лесных культур на площади 1, 5 га.

В результате проведения мероприятия по лесоразведению было высажено 3410 деревьев, в том числе 2565 двухлетних сеянцев гледичии обыкновенной и 845 единиц лоха узколистного, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.



Напомним, что с августа по ноябрь 2020 года в России проходит масштабная кампания по восстановлению лесов – Всероссийская акция «Сохраним лес». Ее цель – высадить 40 000 000 деревьев по всей стране.

Цель акции, говорят её инициаторы, — воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – Российскому лесу, повышение интереса к профессии лесовода, привлечение внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств.