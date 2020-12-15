Под Севастополем — на реке Бельбек — экскаваторщик зацепил большую глубинную бомбу

Во время строительства резервного ковшевого водозабора на реке Бельбек, в окрестностях поселка Верхнесадовое, при выемке грунта, экскаваторщик зацепил ковшом предмет цилиндрической формы. На место его обнаружения строители вызвали правоохранителей.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Росгвардии идентифицировали находку как Большую глубинную бомбу ББ-1, весом около 165 кг. Сотрудники Росгвардии, обеспечив оцепление участка строительства, со всеми мерами безопасности обследовали боеприпас, после чего передали его специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).