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Под Севастополем - на реке Бельбек - экскаваторщик зацепил большую глубинную бомбу

Под Севастополем — на реке Бельбек — экскаваторщик зацепил большую глубинную бомбу

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:40 15.12.2020

Во время строительства резервного ковшевого водозабора на реке Бельбек, в окрестностях поселка Верхнесадовое, при выемке грунта, экскаваторщик зацепил ковшом предмет цилиндрической формы. На место его обнаружения строители вызвали правоохранителей.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» Росгвардии идентифицировали находку как Большую глубинную бомбу ББ-1, весом около 165 кг. Сотрудники Росгвардии, обеспечив оцепление участка строительства, со всеми мерами безопасности обследовали боеприпас, после чего передали его специалистам регионального управления МЧС для последующего уничтожения, — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г. Севастополь).

 

Под Севастополем - на реке Бельбек - экскаваторщик зацепил большую глубинную бомбу

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