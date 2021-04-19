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Под Севастополем в дорожно-транспортном происшествии пострадали семь человек
Фото: ГИБДД

Под Севастополем в дорожно-транспортном происшествии пострадали семь человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 19.04.2021

В том числе двое детей.

Сегодня утром (около 9:00) на автодороге «Танковое — Оборонное» под Севастополем произошло ДТП, в котором пострадало 7 человек, в том числе 2 ребенка.

Водитель автомобиля ВАЗ под управлением водителя, 1951 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге со стороны посёлка Сахарная головка по направлению к посёлку Черноречье, не уступил дорогу автомобилю «Лада Ларгус» под управлением водителя, 1976 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадали 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте  двух и пяти лет. Дети находились на заднем пассажирском сиденье без детских удерживающих устройств, — сообщили в ГИБДД.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Под Севастополем в дорожно-транспортном происшествии пострадали семь человек

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