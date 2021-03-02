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Под Севастополем в горах спасли мужчину
фото: KIMDAEJEUNG (pixabay.com)

Под Севастополем в горах спасли мужчину

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:29 02.03.2021

ЧП под Севастополем произошло 1 марта: в районе Балаклаво-Ласпинского перевала мужчина застрял на скальной полке после того, как свернул с Большой Севастопольской тропы.

Информация об инциденте поступила на пульт ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя». К месту было направлено три поисково-спасательных отряда. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустили гражданина со скального участка, а затем катером отвезли на берег. В медицинской помощи мужчина не нуждался. Спасательная операция завершилась утром во вторник, — рассказали в пресс-службе ведомства. 

ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности в горах: придерживаться маршрута, ориентируясь по указателям и информационным щитам.

Под Севастополем в горах спасли мужчину

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