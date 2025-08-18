Богослужение будет совершаться в ночь с 18-го на 19-е августа на руинах храма Преображения Господня в бывшей усадьбе Кокораки (Графские развалины, вблизи севастопольского поселка ВИР).

Под Севастополем в ночь с 18 на 19 августа проведут ночную литургию под открытым небом

Под Севастополем в ночь с 18 на 19 августа проведут ночную литургию под открытым небом

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.