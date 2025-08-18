Под Севастополем в ночь с 18 на 19 августа проведут ночную литургию под открытым небом

Приглашаем встретить праздник Преображения Господня на ночной литургии под открытым небом!
Богослужение будет совершаться в ночь с 18-го на 19-е августа на руинах храма Преображения Господня в бывшей усадьбе Кокораки (Графские развалины, вблизи севастопольского поселка ВИР).
18 августа:
- 22:00 — Исповедь. Чтение молитв ко Причастию.
- 23:30 — Божественная Литургия.
- Общая трапеза.
Богослужение возглавит благочинный Северного церковного округа протоиерей Борис Кравец.
- Просьба, если есть возможность, исповедаться в своём храме.
- Возьмите тёплые вещи.
- Также просим взять с собой продукты на общую трапезу и фонарики со свечами.
источник: пресс-служба Северного благочиния г. Севастополя
