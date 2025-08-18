Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Под Севастополем в ночь с 18 на 19 августа проведут ночную литургию под открытым небом
Новости Республики
Под Севастополем в ночь с 18 на 19 августа проведут ночную литургию под открытым небом
источник фото: пресс-служба Крымской митрополии

Под Севастополем в ночь с 18 на 19 августа проведут ночную литургию под открытым небом

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:16 18.08.2025

Приглашаем встретить праздник Преображения Господня на ночной литургии под открытым небом!

Богослужение будет совершаться в ночь с 18-го на 19-е августа на руинах храма Преображения Господня в бывшей усадьбе Кокораки (Графские развалины, вблизи севастопольского поселка ВИР).

18 августа:

  • 22:00 — Исповедь. Чтение молитв ко Причастию.
  • 23:30 — Божественная Литургия.
  • Общая трапеза.

Богослужение возглавит благочинный Северного церковного округа протоиерей Борис Кравец.

  • Просьба, если есть возможность, исповедаться в своём храме.
  • Возьмите тёплые вещи.
  • Также просим взять с собой продукты на общую трапезу и фонарики со свечами.

источник: пресс-служба Северного благочиния г. Севастополя

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 122

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x